Bancos piden piso parejo para competir contra las Fintech

Ante el crecimiento del mundo Fintech en los últimos años en Mexico, la Asociación de Bancos de México (ABM) entregará un documento a las autoridades para competir en un “piso parejo” con este tipo de empresas y transparenten sus costos.

El presidente del organismo, Daniel Becker Feldman, aseguró que si bien este sector ha resuelto problemas y llegado a donde la banca no ha podido llegar, consideró que deben competir de manera igualitaria.

“Si algo hemos trabajado es la transparencia y la no opacidad de los costos de los usuarios, (…) lo que queremos es que en el mismo sentido el mundo Fintech —el cual agradecemos que esté porque nos obligan a ser mejores todos los días— tengan los mismos elementos y requisitos, un piso parejo”, afirmó.

En este sentido, el representante de los banqueros indicó que pedirán a las autoridades que la competencia sea transparente y que cuando operen en espacios similares haya regulación simétrica.

“Queremos que las Fintech transparenten sus costos, no para nosotros, nosotros sí los sabemos, queremos que el mundo Fintech transparente sus costos al usuario, aunque por definición y construcción la percepción sea de que como llegan a ciertos segmentos que de otra manera no se llegará, no tiene que transparentar eso”.

A su vez, el vicepresidente de la ABM, Julio Carranza, indicó que en la banca están acostumbrados a la competencia y es algo que no les preocupa, su inquietud es que no hay un piso parejo.

“Eso es justamente lo que ha venido haciendo la ABM, trabajamos en los últimos meses en un documento que en breve estaremos presentando a las autoridades para que se aprecie claramente cuáles son los puntos de mejora y oportunidad que la banca ve en esta competencia directa que tenemos”, explicó.

