Bancos podrían vender boletos para rifa del avión presidencial

El titular de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, dijo en conferencia de prensa que, al no ser activos relacionados con las actividades de su licencia, los bancos no pueden comprar “cachitos” para la rifa del avión presidencial; sin embargo, señaló que, aunque por ahora no está en planes de la banca, eventualmente sí pueden fungir como distribuidores de boletos si existiera un formato electrónico, pues actualmente se tiene convenio para recibir pagos al gobierno.

“En cuanto a distribución o venta en sucursales bancarias sí sabemos que, como hacemos una cantidad enorme de servicios públicos: cobramos impuestos, el agua, energía eléctrica, somos un intermediario. No está en el plan que la banca venda boletos en las sucursales, primero, porque tendrían que ser electrónicos y nos tendríamos que poner de acuerdo con la Lotería Nacional para desarrollar un boleto electrónico. No estamos trabajando en eso, que hay la posibilidad de hacerlo, sí hay la posibilidad”, explicó.

Lee: Empresarios destinarán 1,500 mdp para comprar ‘cachitos’ de la rifa de AMLO

Luis Niño señaló que, hasta donde se sabe, será la lotería la que haga la venta de la totalidad de los boletos, pero dijo que estarán atentos a cualquier petición de colaboración como intermediarios. De la misma forma, aclaró que, a título personal y con recursos propios, los dueños de los bancos sí pueden realizar compras de boletos.

“Las personas en lo individual pueden hacer lo que quieran con su patrimonio. El tema de la regulación bancaria que aplica a una institución que quiere comprar ese activo -que no es consistente con su actividad autorizada- hasta ahorita no tenemos una respuesta del regulador porque ningún banco lo ha solicitado”.

De acuerdo con información difundida por el gobierno federal, el sorteo se realizará el 15 de septiembre de 2020, con seis millones de cachitos con un valor de emisión de 3,000 millones de pesos.

Cada boleto tendrá un costo de 500 pesos y se prevén 100 premios de 20 millones de pesos cada uno.

Echa un vistazo a: