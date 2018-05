Estas son las bandas que alinearán en el Corona Capital 2018

El festival Corona Capital anunció este lunes el cartel de su edición 2018, el cual tendrá como headliners a bandas como New Order, Imagine Dragons, MGMT, CHVRCHES y Lorde, mismo que se realizará los días 17 y 18 de noviembre.

Asimismo, también estarán presentes The Chemical Brothers, Robbie Williams, The War on Drugs, Death Cab for Cutie, The Kooks, Manic Street Preachers, Bastille, Panic at the Disco! y Khalid.

Entre las bandas que ya han estado presentes en el festival y que repetirán este año están Imagine Dragons, CHVRCHES, New Order, The Kooks y Friendly Fires.

Respecto a los nuevos talentos que se podrán seguir en el evento, estarán The Lemon Twigs, Pale Waves, Deaf Havana, San Fermín, Gus Dapperton, Bad Sounds y King Henry.

La preventa de los boletos se realizará los próximos 5 y 6 de junio con tarjetas Citibanamex, y los precios del evento iniciarán en primera fase, por abono en $1,999 pesos, y por día en $1,399 pesos, ambos más cargos. Para aquellas personas que deseen mejorar su experiencia en el festival, el boleto VIP tendrá un costo de $3,599 pesos.

De acuerdo con un seguimiento realizado por Forbes México, el festival Corona Capital es actualmente el tercer evento musical más grande del país, con un promedio de 150,000 asistentes por edición, únicamente por detrás del Electric Daisy Carnival, de música electrónica, y el Vive Latino, de rock en español.

De acuerdo con la consultora PWC, el valor que tiene el mercado de la música en vivo en el país es de 386 millones de dólares (mdd), tan sólo el año pasado se realizaron México 22 festivales musicales de gran tamaño.