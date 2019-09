‘BangBros Center’, así quieren que se llame el estadio de Miami Heat

El sitio de contenido para adultos, BangBros, ofreció una cantidad de 10 mdd para que el estadio del equipo de la NBA, los Miami Heat, se llame ‘BangBros Center’ por los próximos 10 años.

Actualmente el estadio tiene como nombre el American Airlines Arena, pero el año pasado la aerolínea dio a conocer que no renovará su contrato como patrocinador del lugar; por lo que los Miami Heat están en busca de una nueva empresa que quiera patrocinar al equipo y su estadio.

La red de sitios web para adultos BangBros, que tiene su base en Miami, dio a conocer sus intenciones a través de un tuit, dejando claro que le gustaría que se llamara BangBros Center o bien el BBC.

We've officially Submitted our $10,000,000 bid for the naming rights to the Miami Heat Arena. We wish to thank American Airlines for their past support of the @MiamiHEAT We intend to change the name to the BangBros Center aka 'The BBC' #BangBrosCares pic.twitter.com/YbhNattIm7

— BANGBROSOFFICIAL (@BangBrosDotCom1) September 12, 2019