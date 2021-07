Barack Obama comparte sus libros y playlists para disfrutar en verano

A casi media década de abandonar el más alto cargo de la constitución de los Estados Unidos, el expresidente Barack Obama, aún continúa con su tradición de recomendar libros y música para el verano.

A diferencia de Bill Gates, no posee un sitio web dedicado a sus recomendaciones, sino que ellas llegan a través de sus redes sociales, en especial Instagram.

Así es que en 2021 ha continuado con la buena costumbre y ha presentado una nueva lista de reproducción y una de lectura para encender las mentes y el espíritu de sus seguidores.

En cuanto a la nueva lista de reproducción musical de Barack Obama, podemos decir que aborda una variedad de gustos, que el mismo define como “es una mezcla de viejos y nuevos, nombres conocidos y artistas emergentes, y mucho más”.

En este sentido, en el post de Instagram, dice que “con tanta gente reuniéndose con familiares y amigos, hay mucho que celebrar este verano. Elaboré una lista de reproducción de algunas de las canciones que he estado escuchando últimamente”, concluye.

Desde George Harrison, pasando por Migos, Bruno Mars y Anderson Paak, hasta Erykah Badu y Roy Ayers, el ex presidente revela un gusto sobrio, con muchas preferencias de música enraizada con la cultura urbana y el R&B.

Las preferencias hacen ‘rango extendido’ de los incluidos en su nueva serie animada para Netflix, We The People, bajo su productora Higher Ground, que lleva adelante con Michelle Obama.

Del programa, vale decir que incluye aportaciones creativas de los músicos de renombre Lin-Manuel Miranda, Adam Lambert, Janelle Monáe, Daveed Diggs y Bebe Rexha, entre otros y se esfuerza por educar a los espectadores sobre los problemas sociales a través de imágenes y música.

Los libros elegidos por Obama

Respecto de los diversos títulos elegidos para leer, encabeza la lista, “Por la noche, toda la sangre es negra” (At night, all blood is black), una trágica novela de ficción histórica sobre un joven senegalés cuya mente se vuelve loca durante su lucha en la Primera Guerra Mundial.

Otro de los recomendados es la tierna y distopica “Klara y el sol” (Klara and the Sun), que aborda la historia de un humanoide que observa con intriga el comportamiento de los clientes que entran a su tienda.

A diferencia del magnate de Microsoft y sus recomendaciones, las de Obama abordan temáticas sin un hilo conductor, más que el gusto del personaje.

Otro es, “La tierra de los grandes números” (Land of Big Numbers), o una colección de 10 historias breves sobre personas que residen o se han trasladado desde la China actual.

Puede ver el resto de las preferencias en los posteos de Instagram que acompañan esta historia.

