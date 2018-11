Barril cae 1% por miedo a exceso de oferta con concesiones de EU a Irán

Reuters.- Los precios del petróleo cayeron cerca de 1% este viernes y cerraron la semana con un descenso de más de 6%, en medio de preocupaciones por el exceso de oferta después de que Estados Unidos dijo que eximirá temporalmente a ocho importadores de las sanciones aplicadas a Irán.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, anunció la decisión en una conferencia telefónica. Las exenciones permitirán a los principales compradores seguir importando petróleo iraní después de que las sanciones económicas entren en vigor el lunes.

.@SecPompeo: Our actions today are targeted at the regime, not the people of #Iran, who have suffered grievously under this regime. It’s why we have & will maintain many humanitarian exemptions to our sanctions including food, agriculture commodities, medicine & medical devices.

— Department of State (@StateDept) November 2, 2018