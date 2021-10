BC busca ser la ‘capital de cine’ y generar una derrama económica de hasta 100 mdd

Baja California ha sido locación de varias películas de Hollywood, como Titanic, Pearl Harboy, 007 El Mañana Nunca Muere y Comandante de Mar y Guerra, pues la entidad se encuentra a pocos kilómetros de Estados Unidos. Ahora, la próxima gobernadora Marina del Pilar Ávila quiere convertir a la entidad en la “capital del cine”.

En entrevista, el próximo secretario de Economía e Innovación en la entidad y quien estará encargado de impulsar la industria fílmica en la entidad, Kurt Ignacio Honold Morales, explicó que el proyecto de la mandataria consiste en darle “mayores facilidades” a productores estadounidenses para que graven en Baja California.

También impulsar el talento mexicano relacionado con la industria cinematográfica, como actores, maquillistas, diseñadores, así como expertos en realidad virtual, animación y en construcción de sets.

“Lo que la gobernadora quiere es que (Baja California) se vuelva la capital de la industria fílmica, y para eso estamos trabajando en facilitarles a los grandes productores a que venga aquí a invertir. El chiste es hacerlo más grande”, comentó a Forbes México.

En Rosarito, municipio de Baja California, en 1996 fue construido el foro más grande para filmaciones acuáticas: los Baja Studios. En este, ubicado a orilla del Océano Pacifico, se filmó Titanic.

El expresidente municipal de Tijuana comentó que con el impulso que se busca darle a la industria cinematográfica, se espera que en el primer año de Gobierno de Marina del Pilar Ávila se obtenga una derrama económica de entre 80 y 100 millones de dólares.

¿En qué consiste el proyecto de convertir Baja California en la capital del cine?

Se está creando la Dirección de Industrias Creativas, lo que hace es que junta a todos lo que tiene que ver con animación, 3D, realidad virtual, filmación, pre y post producción, musicalización.

En Baja California tenemos mucho talento y se ha creado la industria desde 1996 con Titanic, en aquel tiempo James Cameron decide filmar la película aquí, y desde ahí la industria fílmica ha venido creciendo. Yo soy uno de los propietarios de Baja Studios, donde se filmó Titanic, y me he dedicado, desde que lo compramos en 2006, ha promoverlo no sólo en Hollywood en todo Estados Unidos para que vengan a filmar.

¿Cuáles son estas facilidades?

Ellos (los productores) vienen y filman y cuando vienen al filmar, necesitan -por ejemplo- filmar en lugares diferentes a un estudio, necesitan seguridad, transporte, entonces es ayudarles a facilitarles la obtención de todo ese tipo de cosas para que las filmaciones sean muy dinámicas y rápidas. Ayudarles rápidamente a que puedan conseguir lo que necesitan rápido para que no les afecten en la producción y eso ayuda a que su costo baje.

Si hay que para por migración los artistas, es hablar con migración para facilitarles y hacer más rápido la documentación; si hay que importar cosas de la noche a la mañana, hablar la aduana para que facilite la importación rápida del productos; si es importancia temporal, igual tratar de hacerlo rápido para que no se vean afectados.

La gobernadora electa habló de que hay talento en el estado ¿Harán algo para conectarlo con los productores?

A lo que se refiere (la gobernadora electa) es que aquí tenemos el talento. No nada más como artistas, sino talento de los que están detrás de cámaras que a veces son los más importantes, porque son lo que hacen que las cosas sucedan y que se vean como se deben ver, como maquillistas; todo el vestuario aquí se hace, tenemos gente que se dedica a coser y hacer el vestuario; en construcción de set, tenemos la gente para hacerlos; para 3D, realidad virtual, tenemos empresas que se dedican a eso.

¿La reunión que sostuvo la gobernadora electa con el actor y productor Mel Gibson fue invitarlo a que grabe en el estado?

Mel Gibson trae tres proyectos para hacerlos, no nada mas aquí, sino en cualquier parte del mundo, y lo que hicimos es invitarlo a que viniera a conocer bien Baja California y que viera todas las locaciones que tenemos aquí y que de los tres proyectos que tiene, por lo menos uno lo haga aquí.

Al parecer dos, de los tres proyectos, los piensa traer aquí y es el inicio. Así como a él, tenemos la idea de traer a más para que filmen aquí en Baja California.

Se piensa traer a los productores y directores, que son los que toman la decisión, a que vengan aquí a ver a Baja California y decidan. Aquí tenemos todo para lo puedan hacer (grabar) y les de confianza.

¿A qué otros productores se han acercado?

Nos piden mucha discreción en el cine, porque son proyectos que no quieren que se sepan hasta que ellos lo anuncien y hagan la mercadotecnia, pero sí traemos en la pipa como cuatro proyectos grandes para que vengan a filmar el próximo año.

¿Se ha calculado de cuánto sería la derrama económica?

Si logramos el objetivo es que más o menos se genere en inversión, en todas las producciones que tenemos, entre 80 y 100 millones de dólares en el primer año.

¿Esto en comparación con otros años es mayor, menor o igual?

Es un poco mayor, considerando que la industria se detuvo un poco por la pandemia y la gente no iba al cine; ahorita que ya están regresando, tenemos una demanda importante de crear contenidos y es a lo que le estamos apostando

¿De cuánto es mayor?

De 20% a este año que está terminando.

