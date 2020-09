Beatriz Gasca: ‘Deslindo a GINgroup de mis acciones como activista’

A través de una carta pública, Beatriz Gasca Acevedo confirmó su apoyo de hace años a las causas y grupos feministas y aseguró que GINgroup, empresa de la que hoy se separó, no está involucrada con sus acciones como activista.



“Siendo coherente en mis convicciones, me deslindo completamente de mi cargo en GINgroup, y deslindo a la empresa de mis acciones como activista, haré una pausa de mis labores. La empresa jamás ha estado involucrada con mi activismo feminista ni con mis visitas dentro de la ex CNDH”, afirmó Gasca Acevedo a través de una carta.

El gobierno de la Ciudad de México acusó esta mañana a Gasca Acevedo de financiar la ocupación de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Cuba 60, en el Centro Histórico con el presunto apoyo de la empresa para la que trabaja.

Sin embargo, tanto la empresa –en donde Gasca dirigía el área de recursos humanos de un centro operativo– como la ejecutiva afirmaron que su presencia en las manifestaciones en el recinto de la CNDH, no lleva un apoyo por parte de GINgroup.

“Esta mañana, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló a Beatriz Gasca Acevedo, Directora de Recursos Humanos de uno de los centros operativos de GINgroup, como patrocinadora de un grupo que ha tenido expresiones violentas en los movimientos pro derechos femeninos”, refirió la empresa en un comunicado.

“Al respecto, manifestamos que la señora Gasca, participa a título personal en las diversas expresiones de reivindicaciones políticas y sociales, de manera que no cuenta con ninguna representación institucional de nuestro Grupo.

“Por esta razón, Beatriz Gasca será separada de su cargo, en tanto la empresa procederá a investigar los acontecimientos y a determinar si en efecto, ha apoyado de alguna manera cualquier manifestación violenta o contraria a la legalidad y en tal sentido proceder a determinar una postura corporativa”, dijo GINgroup.

Además el comunicado subraya que dentro de GINgroup no existe financiamiento o patrocinio a ninguna expresión política ni de participación pública en ningún movimiento.

Por su parte, Gasca dijo en su misiva que su trabajo y desempeño profesional y sus logros no tienen que ver con sus convicciones como mujer, con su lucha feminista y su empatía con las madres de los desaparecidos.

“Mi presencia en actos feministas es para pedir a los gobiernos, de todos los niveles, que den respuesta a las demandas de los grupos, que como a aquellos que se encuentran dentro de la ex CNDH, son legitimas e impostergables”, afirmó.

Previo a su participación en GINgroup, Gasca Acevedo fue Business Partner de Recursos Humanos en Aeromexico y forma parte del Consejo de Mujeres Poderosas en Forbes México.

