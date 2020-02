Beatriz Gutiérrez se suma a #UnDíaSinMujeres… pero después cambia de opinión

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, generó polémica en redes sociales en torno a la convocatoria de la protesta nacional #UnDíaSinMujeres, por promover primero la participación a este movimiento y después impuslar un llamado a no sumarse al paro de labores propuesto para el 9 de marzo.

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer -que se celebrará el domingo 8 de marzo-, mujeres y diversas asociaciones civiles hicieron un lalmado para que el lunes 9 se realice un paro nacional, denominado #UnDíaSinNosotras, que consiste en no asistir a las escuelas, ni centros de trabajo, además de no consumir servicios, por ejemplo, cargar gasolina.

A través de su cuenta de Instagram, la escritora se había sumado a la protesta nacional. En dicha publicación escribió: “#undiasinmujeres ¿qué harían sin nosotras?”.

Este primer cartel convoca a la protesta del próximo 9 de marzo y hace un llamado al cuidado a las mujeres ante una ola de violencia en su contra. Asimismo, plantea “No niñas a las escuelas, no maestras, no mujeres en la calle, no vayas a tu trabajo, no vayas al super, no salgas ni a la esquina”.

Horas más tarde, reculó y publicó una imagen con el hashtag #UnDíaMásConNosotras y #NoalParoNacional, señalando que “está mejor”.

Esta segunda imagen rechaza la idea original del paro nacional y propone en su lugar que tanto mujeres y hombres utilicen un pañuelo blanco y se trabaje para el crecimiento del país; además de que muestra su apoyo al presidente López Obrador.

Decenas de mujeres criticaron este cambio de opinión de la esposa del mandatario, señalando que no debería politizarse el llamado y reiteraron la urgencia de soluciones a una problemática que cobra la vida de miles de mujeres.

En el primer año de la administración del expresidente Felipe Calderón, se registraron 1,083 homicidios de mujeres; las víctimas se duplicaron al asumir el cargo Enrique Peña Nieto, fueron 2,648 asesinatos, y en el primer año de López Obrador, se han registrado mil seis feminicidios.

En su mañanera de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se oponía a dicho paro, aunque indicó que en el movimiento “hay oportunistas” e incluso “conservadores (que) se volvieron feministas”.

