Beatriz Gutiérrez Müller anuncia retiro ‘silencioso’ del ojo público al presentar su nuevo libro

La escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó su libro “Feminismo silencioso” en el Zócalo, donde avisó que se retirará “silenciosamente” de la esfera pública, a la que pertenece “por razones ajenas” a su voluntad.

“Como yo no pedí estar en la esfera pública, me voy a retirar de igual modo, sobre todo de la esfera política, no es lo mío. Y aunque fui pública, o soy pública, por razones ajenas a mi voluntad, me retiraré silenciosamente también para vivir con toda la prudencia que me caracteriza lo que resta de mi vida”, expresó Gutiérrez Müller.

Frente a un Zócalo repleto de espectadores y entre ellos López Obrador, quien termina su gestión el 30 de septiembre, la escritora precisó que dicha prudencia será solo “pública” porque por dentro es “muy imprudente todavía, y está muy bien”.

“Está muy bien que viva eternamente imprudente y que siga siendo una eterna inconforme y que proteste a mi manera”, mencionó la autora de “Feminismo silencioso. Reflexiones desde el yo, el nosotros, el aquí y el ahora”, editado por Planeta.

Gutiérrez Müller presentó su libro junto al escritor y periodista Pedro Miguel; la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y la periodista Verónica Velasco, quienes leyeron fragmentos y dieron sus comentarios y reflexiones.

Pedro Miguel describió la obra como “desconcertante” e “inquietante”, que busca solucionar tensiones, como “la que existe entre las condiciones políticas y sociales de la autora y su determinación de no impulsarlas mediante su vida familiar y de pareja, la cual, paradójicamente, la sitúa en un protagonismo que ella no desea”.

Foto: Twitter

Sheinbaum cierra evento de Gutierrez Müller en el Zócalo

Por su parte, Raquel Serur destacó un concepto del psicoanálisis que se repite en el libro, la transferencia, el cual explicó en palabras de la propia autora en un fragmento del libro.

“A lo largo de estos años he sido transferida múltiples veces. El fenómeno presenta estos momentos: primero, alguien me ve de cerca, me reconoce como supuestamente. Segundo, sobre mi cara o mi cuerpo, en milésimas de segundo, se interpone el rostro de mi cónyuge”.

“Tercero, de modo inmediato paso a ser él, es decir, Beatriz deja de ser Beatriz y la gente ve en ella a nuestro presidente López Obrador”, leyó Serur.

Por su parte, Verónica Velasco señaló que Gutiérrez Müller “es la primera esposa de un presidente que desafía usos y costumbres del sistema político presidencial que imponían a las mujeres funciones proyectadas de antemano para ellas”, al abolir la figura de “primera dama”, lo cual consideró como parte de su aporte al “feminismo humanista”.

Finalmente, Gutiérrez Müller cerró el evento con un mensaje a los futuros gobernantes, incluida la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien también estuvo en el público.

“Los que van ahora a gobernar, empezando por nuestra presidenta, por supuesto, pedirles que nunca se olviden de dónde vienen, así de simple, y que si guardamos silencio nuevamente, algo andamos protestando”, mencionó la escritora.

Por su parte, Sheinbaum comentó en redes sociales que el libro de Gutiérrez Müller “abre la puerta a una reflexión profunda del silencio como forma de lucha y resistencia”.

“Ella (Gutiérrez), con sus dichos, sus hechos y sus silencios, ha dejado una hermosa y profunda huella de reivindicación de la igualdad. Gracias Beatriz, te queremos”, comentó.

Desde antes del inicio del Gobierno de López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, Gutiérrez Müller había rechazado el nombramiento de primera dama, muy usual para las esposas de presidentes anteriores en el país latinoamericano.

Con información de EFE.

