Bernie Sanders abandona la carrera presidencial de EU; Biden tiene vía libre

El senador estadounidense Bernie Sanders anunció a su equipo de campaña que abandona la carrera por la nominación presidencial del Partido Demócrata.

Con esta decisión, el exvicepresidente Joe Biden se queda solo en la carrera y virtualmente se convierte en el rival de Donald Trump para las próximas elecciones de noviembre.

Sanders, quien competía por segunda ocasión por ser el candidato demócrata a la Presidencia, subió un video en sus redes sociales y página tras dar a conocer la noticia.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020