Beyoncé lanza la marca de whisky SirDavis, acercándose al estatus de billonaria

Beyoncé Knowles continúa su incursión en el mundo de la música country con el lanzamiento de una marca de whisky llamada “SirDavis” bajo el imperio LVMH, entrando en la misma industria que convirtió a su esposo en multimillonario y podría empujar al músico superestrella más cerca del mismo título dependiendo de cómo se desempeñe.

Beyoncé acepta el premio Innovator en el escenario durante los iHeartRadio Music Awards 2024 el 1 de abril último. Getty Images para iHeartRadio

Datos clave

Beyoncé acudió a Instagram el martes por la mañana para anunciar el lanzamiento de la marca, sosteniendo un vaso de líquido oscuro y subtitulando la foto “DAVIS EN MIS HUESOS”.

Las primeras imágenes publicadas de la bebida muestran un estuche de cuero personalizado con una botella de vidrio acanalado en su interior, con un logotipo con el famoso caballo Reneigh, que apareció por primera vez en la portada del álbum “Renaissance” de Beyoncé.

En junio, Moët Hennessy, una subsidiaria de la mega marca de artículos de lujo LVMH, presentó una solicitud de registro de marca para la marca, que incluye el eslogan “El futuro del whisky está aquí”.

Beyoncé tenía un patrimonio neto estimado de 760 millones de dólares en mayo, construido sobre su carrera musical y otros emprendimientos como su ahora desaparecida línea de ropa Ivy Park con Adidas, una colaboración con la casa de moda Balmain, el perfume Cé Noir y la productora Parkwood Entertainment.

El tamaño de la participación de Beyoncé en SirDavis no estaba claro de inmediato, y los representantes de la estrella y de LVMH no respondieron de inmediato a la solicitud de Forbes de más información el martes.

Qué tener en cuenta

SirDavis podría acercar aún más a Beyoncé al estatus de multimillonaria si despega como otras marcas de alcohol de celebridades, incluidas las de su esposo, el multimillonario Jay Z. Se estima que ganó $ 300 millones vendiendo la mitad de su marca de champán de lujo Ace of Spades a LVMH en 2021 y $ 750 millones vendiendo la mayoría de su participación en D’ussé Cognac a Bacardi.

Número grande

$89,99. Ese es el precio de venta de una botella de 750 ml de SirDavis en el sitio web de la marca . Se espera que las botellas se envíen a principios de septiembre.

Tangente

El alcohol suele ser un negocio lucrativo para las celebridades. Aviation Gin, la empresa liderada y parcialmente propiedad de Ryan Reynolds, se vendió a Diageo en un acuerdo de 2020 valorado en 610 millones de dólares, y la marca de tequila Casamigos de George Clooney se valoró en 1.000 millones de dólares cuando se vendió en 2017 (no está claro cuánto ganaron personalmente los actores en las respectivas ventas). Sean “Diddy” Combs ganó casi 1.000 millones de dólares de su relación con Diageo por sus marcas de vodka Ciroc y tequila DeLeón, según un expediente judicial obtenido por The New York Times (Combs y Diageo se separaron el año pasado). Otros grandes nombres con sus propias marcas incluyen a Dwayne Johnson, Kendall Jenner, Robert de Niro y Aaron Paul y Bryan Cranson de “Breaking Bad”. Beyoncé, quien lanzó su primer álbum de música country Cowboy Carter a principios de este año, no es la primera músico del género en lanzar un whisky: se le unen Daris Rucker (Backstage Southern Whiskey), Tyler Hubbard y Brian Kelley (Old Camp Whiskey), John Rich (Redneck Riviera), Jason Aldean (Wolf Moon Bourbon) y Willie Nelson (Old Whiskey River), entre otros.

Valoración de Forbes

Beyoncé ocupó el puesto 36 en la lista de Forbes de Mujeres Poderosas el año pasado y en el puesto 45 en la lista de este año de las mujeres más ricas de Estados Unidos que hicieron su fortuna por sí mismas. Se estima que tenía un patrimonio neto de $760 millones a mayo. Su esposo, Jay Z , tiene un patrimonio neto estimado de $2.5 mil millones a partir del martes, lo que lo convierte en la persona 1,331 más rica del mundo. Su riqueza se construyó sobre su carrera musical y sus importantes inversiones en alcohol, arte y tecnología. El conglomerado LVMH es la empresa matriz de marcas como Louis Vuitton, Moët & Chandon, Tiffany, Dior, Sephora, Bulgari y docenas más. Su presidente, Bernard Arnault , tiene un patrimonio neto de $189.1 mil millones y es la tercera persona más rica del mundo.

