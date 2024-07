Biden no considera abandonar la carrera presidencial: Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no está considerando dejar su candidatura demócrata para las elecciones de noviembre, dijo el miércoles la Casa Blanca, en medio de reportes de medios respecto a que el mandatario está evaluando su posición tras su mal desempeño en un reciente debate electoral.

“Absolutamente no”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, cuando se le preguntó si Biden estaba considerando retirarse de la contienda electoral.

El New York Times informó más temprano que Biden dijo a un aliado que sabe que no podrá salvar su candidatura si no convence al público en los próximos días de que está preparado para la reelección, después de mostrarse menos agudo y lento en sus respuestas en el debate contra el republicano Donald Trump.

Lee: Según allegados, Biden admite en privado que podría no salvar su candidatura

La portavoz indicó que Joe Biden no se ha sometido a un examen médico desde febrero, cuando la Casa Blanca hizo público el último informe anual sobre su salud.

“Hemos podido hablar con su médico sobre esto y la respuesta es no”, dijo al ser preguntada sobre si Biden había tenido otro examen médico desde febrero.

Las preguntas sobre la salud del presidente se producen después del debate del jueves pasado contra el exmandatario Donald Trump, en el que Biden apareció envejecido, con voz ronca y con dificultades para concluir algunas frases.

La portavoz volvió a defender que la Casa Blanca ha sido “transparente” con la publicación anual de los informes médicos de Biden, como suelen hacer todos los presidentes del país mientras ejercen el cargo.

En el último informe publicado en febrero, el médico presidencial, Kevin O’Connor, explicó que el mandatario carraspea o tose con frecuencia para aclararse la garganta porque padece reflujo ácido, algo que se acentúa después de las comidas.

Según ese documento, Biden camina de una forma rígida porque padece artritis y en 2020 sufrió una fractura en un pie mientras jugaba con uno de sus perros. Además, de acuerdo al doctor, el presidente se ha sometido a un examen neurológico que muestra que no ha sufrido trastornos como parkinson o derrames cerebrales.

Biden, quien con 81 años es el presidente de mayor edad de la historia de Estados Unidos, tenía un resfriado durante el debate y aún tiene algunos síntomas, indicó este miércoles Jean-Pierre. EFE

Con información de Reuters y EFE

