Biden reconoció al AIFA como un gran aeropuerto, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador narró que en su conversación con su homólogo estadounidense Joe Biden, este le dijo que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) era un gran aeropuerto y entendió por qué su deseo de que el Air Force One aterrizara en este nuevo complejo.

“Los del Servicio Secreto que se portaron muy bien, nos dieron un recorrido por todo el aeropuerto y yo les invito a que vayan, bueno, a todos los mexicanos, la expresión del presidente Biden fue: ‘Es un gran aeropuerto’, me dice. ‘¿Todavía estamos en el aeropuerto?’, le digo sí.

“Porque los del Servicio Secreto le dieron todo el recorrido y completamente alumbrado. Le dije, mire, el aeropuerto de la Ciudad de México, son 600 hectáreas; este son 2 mil 600 hectáreas de instalaciones y está la base aérea y está el aeropuerto, es uno de los mejores aeropuertos de América Latina”, añadió López Obrador.

“De los aeropuertos más modernos, bien hechos, de buen gusto. Yo no había ido de noche y me lo hizo ver él, me dice ‘qué importante obra’. Y también me hizo el comentario de que, cuando le dijeron que yo quería que aterrizara su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles, que no entendía bien el porqué”.

En su exposición, el jefe del Ejecutivo federal dijo que comentó al presidente Biden que dicha instalación fue construida para sustituir un proyecto que significaba mucho gasto para su administración y cuya decisión ha sido cuestionada por la oposición mexicana.

Biden enseñó a AMLO como funcionaba ‘La Bestia’

En sus primeras declaraciones tras haber viajado con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abordo de “La Bestia”, el presidente Andrés Manuel López Obrador narró que durante el trayecto desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia la zona de hoteles de Polanco, su homólogo le enseñó a detalle el funcionamiento de este transporte.

“La conversación fue en muy buenos términos, él esta muy contento de visitar México y fue muy agradable todo el recorrido, hasta me estuvo mostrando ese vehículo especial, él mismo le movía a los botones, lo que hace esa silla, muy muelle y estuvimos platicando muy bien, es una muy buena persona y pienso que va a ser muy exitoso el encuentro, la cumbre en general”, expuso el jefe del Ejecutivo federal.

A detalle, el mandatario federal dijo que también habló con Biden sobre la necesidad de integrar la economía del continente siempre y cuando se respete la libertad y soberanía de cada país. Destacó que hoy en día, ante los problemas geopolíticos, se necesita la unión del continente americano para ser competitivos frente al avance de la economía asiática.

“Fue un buen encuentro, el presidente Biden es una gente amable, estuvo todo el tiempo contento, platicamos sobre temas que vamos a tratar en la reunión de hoy, en la reunión bilateral, el tema migratorio, los temas relacionados con la integración de América del Norte y sobretodo pensar en la integración económica respecto a independencias y soberanías de todos los países de nuestros continentes.

“Se está haciendo muy bien esta integración con respeto a la soberanía de Canadá y de Estados Unidos, pero es mucho muy importante pensar en consolidar a todo nuestro continente, es un sueño que podemos convertir en realidad. El que se logre la unión entre todos los países del continente americano, que podamos complementarnos”, añadió.

Cuestionado sobre si abordó con Biden la reciente detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, López Obrador negó que este fuera un tema relacionado a su charla con el mandatario estadounidense y alegó que la oposición sólo busca desprestigiar las acciones de su administración.

“El otro tema (Ovidio) pues no se planteó, no es eso, nuestros adversarios, simplifican mucho las cosas, todo lo ven de manera politiquera, pragmática, no saben de principios, de ideales, no se puede hacer política, buena política, si no se tiene principios, si no se tienen ideales”, reprochó.

De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, durante el encuentro bilateral entre Biden y López Obrador se abordarán temas relacionados con la integración económica y el Plan Sonora. De igual forma se abordarán agendas en cambio climático y desarrollo en América Central.

“Recordar que este está vinculado con el Diálogo Económico de Alto Nivel, para sincronizar inversiones. Por ejemplo, en materia de semiconductores”, expuso el funcionario federal.

