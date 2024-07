El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volverá a la campaña electoral la próxima semana, dijo el viernes el jefe de su campaña de reelección, incluso cuando el titular demócrata enfrenta crecientes pedidos de que abandone la carrera. “Está absolutamente comprometido”, dijo la directora de la campaña de Biden, Jen O’Malley Dillon, a MSNBC en una entrevista , a pesar de que varios funcionarios demócratas le dijeron a Reuters el viernes temprano que los próximos eventos de campaña de Biden habían sido cancelados.

Un comité del Partido Demócrata se reunirá el viernes para discutir un proceso de votación virtual, para presentar la nominación oficial de Biden antes de la convención presencial del partido, que comienza el 19 de agosto en Chicago. No está claro cómo se desarrollaría el proceso de nominación si Biden abandonara su intento de reelección en medio de dudas sobre su agudeza mental.

Si bien Biden ha estado aislado desde que dio positivo por COVID esta semana, las declaraciones de O’Malley Dillon se producen después de varios informes de que Biden ahora está tomando en serio los llamados a hacerse a un lado. Varios funcionarios demócratas creen que una salida es una cuestión de tiempo.

La reflexión de Biden es un cambio de actitud, ya que ha insistido durante semanas en que permanecería en la carrera a pesar de los llamados de los pesos pesados ​​de su partido para que ceda su posición en la cima de la fórmula demócrata después de un desempeño inestable en el debate del 27 de junio contra Trump.

Lee más: ArcelorMittal y sindicato acuerdan fin de la huelga en Michoacán

Biden sigue con su campaña mientras los demócratas se reúnen para el proceso de nominación

Algunos demócratas han comenzado a hacer publicidad abierta contra Biden. En este sentido, Pass the Torch, un grupo que quiere que Biden renuncie, ha lanzado un anuncio de televisión que se emitirá en Washington y Rehoboth, Delaware, donde Biden suele pasar sus vacaciones, y en el que aparecen votantes demócratas de Pensilvania instando a Biden a “pasar la antorcha”.

Para un partido ya dividido, la votación virtual es otro punto de polémica. Los críticos sostienen que se trata de una forma de impulsar a Biden como candidato oficial del partido. Otros, entre ellos la presidenta del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, dicen que es necesario para abordar una ley de Ohio que podría haber mantenido el nombre de Biden fuera de las papeletas de votación en el estado si no hubiera sido nominado antes del 7 de agosto, antes de la convención en Chicago.

Sin embargo, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, firmó un proyecto de ley que extiende la fecha límite hasta el 31 de agosto, lo que significa que la nominación oficial en la convención demócrata aún cumpliría con la ley de Ohio. Se espera que la reunión del viernes muestre cuáles son los planes del partido para una votación virtual y su cronograma, lo que revelaría cuánto tiempo queda antes de que Biden se convierta oficialmente en el candidato demócrata para las elecciones del 5 de noviembre.

Una votación en línea o virtual también significa que no hay posibilidad de una batalla en vivo en el pleno de la convención entre los delegados en Chicago que podría avergonzar a Biden. “El viernes propondremos un marco sobre la mejor manera de proceder”, decía una carta del Comité Nacional Demócrata a su comité sobre la reunión, obtenida por Reuters. “La semana que viene, haremos un segundo encuentro para considerar y adoptar reglas específicas para ese propósito. No importa lo que se pueda informar, nuestro objetivo no es acelerar el proceso”. No se iniciará ninguna votación virtual antes del 1 de agosto, decía la carta.

Con información de Reuters.

Te puede interesar: CrowdStrike implementa medidas para solucionar el apagón informático global