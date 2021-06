Desde que puso en funcionamiento su blog, todos los años el magnate tecnológico Bill Gates recomienda libros de su selección personal, con el objeto de ayudar a ampliar nuestras perspectivas en tiempos difíciles.

Durante el apogeo de la pandemia, por ejemplo, Gates compartió las recomendaciones de libros que podrían ayudar al mundo a lidiar con sus emociones y temores relacionados con las enfermedades.

Y ahora el cofundador de Microsoft, pese a su difícil momento personal, que incluye el final de su matrimonio de 27 años con Melinda Gates, ha decidido explorar “la complicada relación entre la humanidad y la naturaleza”, de acuerdo explica en su blog.

Gates dice que los textos abordan temáticas sobre cómo las personas podrían reaccionar cuando “entran en conflicto con el mundo que las rodea” y lo que algunos han hecho para revertir las consecuencias de esas situaciones.

En este sentido, dice que “cuando termino un libro y decido qué leer a continuación, por lo general no siempre hay una razón para lo que elijo. A veces leo un gran libro y me inspiro para leer varios más sobre el mismo tema. U otras veces estoy ansioso por seguir la recomendación de alguien”.

Los libros recomendados por Bill Gates

Por otra parte, indica que “últimamente, me encuentro buscando libros sobre la complicada relación entre la humanidad y la naturaleza. Tal vez sea porque la vida de todos se ha visto alterada por un virus o tal vez sea porque he pasado mucho tiempo este año hablando de lo que debemos hacer para evitar un desastre climático”.

Previo a las recomendaciones, el magnate sostiene que “cualquiera sea la razón, la mayoría de los libros de mi lista de lectura de verano de este año”, prometen un bálsamo de ideas para el lector y un aporte a su paz interior.

A continuación, la lista de los libros de texto recomendados por Bill Gates.

Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric, (A oscuras: orgullo, ilusión y la caída de General Electric), por Thomas Gryta y Ted Mann.

“¿Cómo podría fracasar una empresa tan grande y exitosa como GE? He estado pensando en esa pregunta durante varios años, y Lights Out finalmente me dio muchas de las respuestas que estaba buscando. Los autores le dan una mirada inquebrantable a los errores y pasos en falso cometidos por el liderazgo de GE. Si desempeña algún tipo de función de liderazgo, ya sea en una empresa, una organización sin fines de lucro o en otro lugar, hay mucho que puede aprender aquí”, dice.

Under a White Sky: The Nature of the Future, (Bajo un cielo blanco: la naturaleza del futuro), por Elizabeth Kolbert.

Gates dice que el último libro de Kolbert es el examen más sencillo de “humanidad versus naturaleza”. Lo describe como “un libro sobre personas que intentan resolver problemas causados ​​por personas que intentan resolver problemas”. Escribe sobre varias formas en las que la gente está interviniendo en la naturaleza, incluidos el impulso genético y la geoingeniería, dos temas que le interesan particularmente.

A Promised Land, (Una tierra prometida, de Barack Obama).

“Casi siempre me interesan los libros sobre presidentes estadounidenses y, en especial, me encanta A Promised Land. Las memorias cubren los inicios de la carrera de Barack Obama hasta la misión que mató a Bin Laden en 2011. El presidente Obama es inusualmente honesto sobre su experiencia en la Casa Blanca, incluyendo lo aislante que es ser la persona que finalmente toma las decisiones. Es una mirada fascinante a lo que es conducir a un país a través de tiempos difíciles”.

The Overstory, de Richard Powers.

Este título queda en inglés porque se hace difícil describir a una de las novelas más inusuales, ya que analiza la conexión de las personas y los árboles. ¿Alguna vez conoció alguien que abrazaba árboles? Aquí puede que encuentre una respuesta razonable.

“The Overstory sigue la vida de nueve personas y examina su conexión con los árboles. Algunos de los personajes se unen a lo largo del libro, mientras que otros permanecen solos”, cuenta Gates. Aunque el libro tiene una visión bastante extrema de la necesidad de proteger los bosques, dice que lo conmovió la pasión de cada personaje por su causa y terminó ansioso por aprender más sobre los árboles.

Para el último lugar de la lista, cita An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System; A Tale in Four Lives, (Una defensa elegante: la nueva ciencia extraordinaria del sistema inmunológico; una historia en cuatro vidas), por Matt Richtel.

Finalmente el multimillonario tecnológico comenta que Richtel escribió su libro antes de la pandemia, pero esta exploración del sistema inmunológico humano es, “una lectura valiosa que lo ayudará a comprender qué se necesita para detener el Covid-19. Mantiene el tema accesible al enfocarse en cuatro pacientes, cada uno de los cuales se ve obligado a manejar su sistema inmunológico de una forma u otra. Sus historias brindan una mirada súper interesante a la ciencia de la inmunidad”.

