Billionaires 2019 | Los 5 más poderosos de los medios y el entretenimiento

Como cada año revelamos nuestro ranking de los personajes más ricos e influyentes alrededor del mundo, en el cual se realiza una selección por categoría, siendo la de medios y entretenimiento una de las más importantes.

En este último ranking, empresarios de medios de comunicación de la talla de Michael Bloomberg, David Thomson o Rupert Murdoch, quienes ostentan fortunas que llegan hasta los 56,300 millones de dólares, ocupan la lista de las personas más ricas y poderosas de la categoría Media & Entertainment.

Michael Bloomberg

Sin duda el nombre de Michael Bloomberg no es ajeno entre la gente más poderosa del mundo. Sobre todo si ocupa el lugar número 9 de los billionaires del planeta y el número uno entre los hombres más fastuosos de los medios de comunicación.

Con una fortuna valuada en 56,300 millones de dólares, quien fuera alcalde de Nueva York, es dueño de la compañía de información financiera Bloomberg y medios Bloomberg LP desde 1981.

Después de dejar de lado los fondos iniciales de la compañía, él ha retenido una participación del 88% en el negocio, que tiene ingresos por debajo de los 9,000 millones de dólares.

Bloomberg es un importante filántropo, ha donado más de 5,000 millones de dólares para el control de armas, el cambio climático y otras causas. Comenzó en Wall Street en 1966 con un trabajo de nivel inicial en el banco de inversiones Salomon Brothers. Fue despedido 15 años después. Es propietario de al menos seis casas, incluidas las de Bermudas y Londres.

David Thomson

David Thomson, es un empresario canadiense, hijo del magnate canadiense Kenneth Thomson. Heredó la enorme fortuna y el título de su padre a su muerte, quién a su vez la heredó de su padre, Roy Thomson. Él y su familia son considerados los ciudadanos más ricos de Canadá con una fortuna estimada en 32,800 millones de dólares.

La mayor participación de la familia: más de 400 millones de acciones de Thomson Reuters, donde Thomson se desempeña como presidente.

También tienen una participación en el gigante de las telecomunicaciones Bell Canadá y son dueños del periódico Globe and Mail, con sede en Toronto.

Rupert Murdoch

Rupert Murdoch controla un imperio mediático que incluye el canal de cable Fox News, The Times of London y The Wall Street Journal y una fortuna estimada en 19,900 millones de dólares.

Originario de Australia, heredó un periódico a los 22 años luego de que su padre, ex corresponsal de guerra, falleció. Murdoch acordó vender la mayor parte del estudio cinematográfico de Fox, FX y National Geographic Networks y su participación en Star India a Disney por 71,300 millones de dólares.

El hijo de Murdoch, Lachlan, dirigirá el nuevo Fox, que consistirá en su transmisión, noticias por cable, negocios y redes deportivas.

Aunque varias de sus compañías de medios son conocidas por su inclinación conservadora, Murdoch instó a Mike Bloomberg a postularse para presidente contra Trump.

Donald Newhouse

Donald Newhouse es un multimillonario estadounidense heredero y magnate dueño de Advance Publications, fundada por su padre en 1922, cuyas propiedades incluyen Condé Nast y docenas de periódicos.

Posee una fortuna la cual asciende a los 11,900 millones de dólares y se encuentra en nuestra lista de los 5 hombres más poderosos de los medios de comunicación y entretenimiento.

Charlie Ergen

Charlie Ergen es cofundador y presidente del proveedor de televisión satelital Dish Network y de la compañía de comunicaciones satelitales EchoStar

Ergen comenzó a vender antenas parabólicas en la parte trasera de un camión en Colorado en 1980. Tomó el plato público en 1996. Hoy, cuenta con más de 13 millones de suscriptores y una fortuna de 9,900 millones de dólares.

EchoStar, que tiene unas dos docenas de satélites en el espacio, se separó de Dish en 2008. Ergen renunció como CEO de Dish por segunda vez en 2017 para centrarse en la nueva red inalámbrica de la compañía para el Internet de las cosas.