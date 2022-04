Binance lanza ‘por error’ emoji similar a una esvástica y las redes enloquecen

Binance, el sitio de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, agitó las redes sociales, y precisamente Twitter, tras la publicación de un emoji que se asemeja a una esvástica.

Casualidad, error o como el lector quiera llamarlo, el símbolo apareció en un tuit de Binance en forma de hashflag, un emoji que aparece junto a un hashtag relevante.

A continuación los dos hashflags, revelados por la cuenta homónima:

De inmediato el hashflag de Binance se transformó en viral, tras ser comparado con el resto de los usuarios de la nueva red de Elon Musk.

Y lo peor de todo es que no ayudó la fecha del lanzamiento, ya que el día de aparición de emoji fue el 20 de abril, ocasión del 133º cumpleaños del dictador alemán Adolf Hitler.

Antes de seguir, un poco de historia, y vale decir que en el budismo y otras religiones asiáticas, la esvástica simboliza la buena fortuna, pero para la mayor parte del mundo occidental, el símbolo está asociado al nazismo y el Holocausto.

Para disculparse por el malogrado episodio que disparó el disgusto popular inmediato, Binance tuiteó las correspondientes disculpas después de eliminar el emoji que reemplazó con un diseño que se parece más a su logotipo habitual, pero más redondeado.

“No estamos seguros de cómo ese emoji superó varias capas de revisión sin que nadie se diera cuenta, pero inmediatamente señalamos el problema, lo eliminamos y el nuevo diseño de emoji se está implementando mientras hablamos”, sostuvo la compañía, a través de Twitter. Well that was obviously really embarrassing.



We’re not sure how that emoji got through several layers of review without anyone noticing, but we immediately flagged the issue, pulled it down, and the new emoji design is being rolled out as we speak.— Binance (@binance) April 20, 2022

El descontento de las redes sociales se dio a conocer de inmediato, con tuits como los siguientes: The new Binance emoji is a literal swastika pic.twitter.com/lCOuWuPnyF— mann0000.eth 🦇🔊 (@nftshare) April 20, 2022 "wE’rE nOt sUrE hOw ThAt EmOjI GoT tHrOuGh SeVeRaL lAyErS oF rEvIeW wItHoUt AnYoNe NoTiCiNg" pic.twitter.com/TA9z80DGyW— kev (@bitkevcoin) April 20, 2022 Binance's new logo. On a scale of 1 to 10, I'd give it a Nein… pic.twitter.com/c0eyaXEmzw — Dr. Eli David (@DrEliDavid) April 20, 2022

Esta no es la primera vez que Binance cita accidentalmente al nazismo durante una de sus campañas de marketing.

De acuerdo a un informe, en 2017, la compañía compartió un tuit promocional que mostraba una estrella de seis puntas que se asemejaba a la estrella de David, parte integral de la iconografía judía, así como la palabra “gas” en negrita.

En el lenguaje criptográfico, “gas” se refiere a las tarifas de transacción en la cadena de bloques de Ethereum.

Binance no es la única empresa que aludió a la esvástica de alguna forma en sus campañas de marketing, para paliar esta situación, algunas redes sociales como Instagram, apelan a filtros de fotos, cuando su sistema detecta símbolos ‘inconvenientes’.

