La película “Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia)”, dirigida por el cineasta Alejandro González Iñárritu, será proyectada por primera vez en la pantalla del Auditorio Nacional y musicalizada en vivo por el reconocido baterista de jazz Antonio Sánchez, el próximo 13 de junio.

El trabajo del músico mexicano en esta cinta, que le mereció un Grammy en 2016, consistió en crear un “score” ejecutado totalmente con batería, una combinación de percusiones viscerales llenas de fuerza y mucha improvisación para ambientar los diálogos y momentos incidentales.

“He tocado en muchos auditorios alrededor del mundo, pero el Auditorio Nacional siempre tendrá un impacto especial para mí, es un sueño presentarme en este legendario recinto. Va a ser una experiencia inolvidable y tendré algo especial preparado para el público mexicano que es mi favorito”, indicó Sánchez.

“Birdman (Or The Unexpected Virtud of Ignorance)”, que se estrenó en 2014, obtuvo al año siguiente cuatro premios Oscar: Mejor Película, Mejor Director (Alejandro González Iñárritu), Mejor Guión Original y Mejor Fotografía (Emmanuel Lubezki).

Antonio Sánchez conoció a González Iñárritu en 2005, porque el director de cine era fanático del Pat Metheny Group, ensamble del que forma parte el baterista y le propuso musicalizar su película en 2013.

El músico cuenta que nunca había trabajado en un proyecto de esta naturaleza, pero fue un proceso muy creativo y fácil, ya que el galardonado cineasta buscaba espontaneidad e improvisación, así que básicamente él veía la película e iba reaccionando al trabajo de los actores.

El largometraje cuenta la historia del actor “Riggan Thomson” (interpretado por Michael Keaton), quien tras varios años de éxito gracias a su papel como el superhéroe “Birdman”, lucha por recuperar su carrera y equilibrar su vida personal.

Ahora por primera vez la gente podrá vivir una experiencia sensorial con esta película en el “Coloso de Reforma”, pues mientras disfruta de la trama escuchará la música incidental que creó Sánchez.

Aunque ya lo ha presentado en otros escenarios, cada función de este espectáculo es una experiencia inédita, explicó el anfitrión, pues lo que hace en vivo es tratar de seguir la pauta dramática del filme y luego viene la improvisación.

No se trata de la musicalización tradicional de una película, pues no existe una partitura, de acuerdo con un comunicado. Previo a cada concierto, el baterista platica con el público para darle el contexto sobre los detalles creativos del “score” de esta historia.

Antonio Sánchez es actualmente uno de los creadores sonoros mexicanos más importantes a nivel internacional y ha trabajado con leyendas del jazz como Chick Corea, John Patitucci y Michael Brecker. Además, es baterista de la agrupación Pat Metheny Group, con quienes hace jazz desde 2002.