Como promoción del Día de San Valentín, la serie de Netflix “Black Mirror” ha creado una aplicación de citas basada en “Hang the DJ”, uno de los episodios más controversiales y favoritos de los seguidores de este programa.

La cuenta de Twitter del programa compartió un clip promocionando www.coach.dating. El enlace conduce a una aplicación simple inspirada en el episodio, detalló Business Inisider.

Trust the system. Visit https://t.co/f3v1QPmbAx to find out if your partner is a perfect match. pic.twitter.com/XV0FXmtx5G

— Black Mirror (@blackmirror) February 14, 2018