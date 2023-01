‘Blinding Lights’ de The Weeknd es la canción más reproducida en la historia de Spotify

La exitosa canción de The Weeknd de 2019, “Blinding Lights”, es la más reproducida en la historia de Spotify, anunció el servicio de transmisión el miércoles, después de pasar casi dos años en la lista Billboard Hot 100, una muestra de la enorme popularidad de la canción.

HECHOS CLAVE

• “Blinding Lights” tiene más de 3,335 millones de reproducciones en Spotify.

• Superó un récord que anteriormente tenía el éxito de Ed Sheeran en 2017 “Shape Of You”.

• Cuando Ed Sheeran obtuvo el título con más reproducciones en abril, su canción tenía aproximadamente 3 mil millones de reproducciones; ahora tiene 3,333 mil millones, un segundo cercano a The Weeknd.

The Weeknd aún no ha comentado sobre su logro.

TANGENCIAL

Algunas de las otras canciones más escuchadas en Spotify incluyen “Dance Monkey” de Tones and I (2.700 millones de reproducciones), “Someone You Loved” de Lewis Capaldi (2.500 millones) y “Rock Star” de Post Malone y 21 Savage (2.500 millones).

NÚMEROS DE “BLINDING LIGHTS”

Ese es el número de semanas que pasó “Blinding Lights” en el Billboard Hot 100. Es una de las listas más largas de la historia, superada por la canción “Heat Wave” de Glass Animals.

“Blinding Lights” pasó cuatro semanas en el número 1 en el Billboard Hot 100, lo que lo convierte en uno de los seis éxitos número 1 de la carrera de Weeknd. La canción se lanzó a fines de 2019 y fue la canción número 1 de 2020, según Billboard. Ese año también fue la canción más reproducida en Spotify.

Obtuvo el puesto número 3 en la lista de Billboard de las canciones más populares de 2021 y fue una de las canciones más reproducidas en Apple Music el año pasado.

En el apogeo de su popularidad en 2021, The Weeknd, cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye, actuó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Después de su álbum de 2020 con “Blinding Lights”, After Hours, The Weeknd lanzó el álbum Dawn FM en 2022. Y aunque no presentó su música para la consideración de los premios Grammy de 2023, su canción original para la película Avatar: The Way Of The Water entró en la lista de finalistas para ser considerados en los premios Oscar.

Pero The Weeknd no es la primera vez que se despacha con un ‘hitazo’, ya que lo supo hacer hace 7 años con su debut artístico con la maravillosa ‘I can ‘t feel my face’, para luego sorprender junto a Daft Punk, con ‘Starboy’.

Spotify es uno de los servicios de transmisión de música más populares y tiene 465 millones de usuarios, 195 millones de los cuales son suscriptores pagos.

Este artículo fue publicado previamente en Forbes US.

