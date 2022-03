Blockchain en la industria médica, la gran alternativa

Los sistemas de salud en Latinoamérica y el caribe han mejorado de gran manera en las décadas recientes, aun así, el mayor problema que vemos hasta el día de hoy, es la falta de una red de salud pública totalmente inclusiva. Una de cada cuatro personas en esta región, no cuenta con acceso a un sistema de salud; la población consta de más de 700 millones de personas, este es un enorme número de individuos, en el cual no todos están teniendo el cuidado que merecen. En datos, la mayoría de las regiones tienen un sistema de salud universal- pero en la práctica, la deficiencia de la industria se hace notar. Nosotros contamos con los mecanismos para proveer la protección financiera, pero regularmente, estos sistemas, carecen de la cobertura para cubrir a todos. Los departamentos de la industria médica y los sistemas de salud, están tan pobremente distribuidos y preparados, que es poco lo que pueden llegar a hacer los trabajadores en un día. Suena como a una razón inocente, pero las personas que agonizan por estas causas, son las mismas que no pueden ser parte de un sistema de salud.

Si los sistemas de salud son parte de los derechos humanos básicos, tendríamos que hacer cambios sustanciales en la industria para transformarlos en algo realmente universal y accesible a la población. Actualmente existe una innovación mayor que puede resolver este problema. Únicamente si incorporáramos tecnología blockchain en la industria médica, no solo podríamos lograr cobertura universal en materia de salud, de la misma manera podríamos hacer que tanto la industria medica como la farmacéutica fueran más eficientes y rentables de lo que previamente concebíamos.

Las blockchain, en palabras sencillas, son una red que graba datos y constantemente los revisa, para asegurarse de que sean correctos. El sistema hace que sea imposible cambiar la información y sus registros pasados. Los datos almacenados en el blockchain , únicamente pueden ser actualizados y no reescritos. Blockchain también incluye numerosas ventajas- es mucho más seguro que otros métodos de almacenamiento de datos, y es aún más fácil de accesar. Uno de los usos más populares es en las criptomonedas como bitcoin. Blockchain es lo que permite que las criptomonedas sean seguras y fáciles de accesar y movilizar. Los bancos han empezado a usar las criptomonedas para transferir dinero porque es más fácil, rápido y seguro que sus propias redes. Todo esto suena prometedor en los ámbitos administrativos, pero como es que la tecnología del blockchain ayudaría a un sistema de salud a ser más accesible para los pacientes?

Inicialmente, el blockchain puede ser usada para hacer la colección de datos más sencilla. Los datos siempre quedaran en la blockchain y puede ser fácilmente accedida por cualquier profesional en el área médica que cuente con una llave. En lugar de tener la misma información copiada por doctores, compañías de seguros, farmacéuticos- llevándonos a la pérdida de tiempo e introduciendo un riesgo de errores- solo un profesional sería requerido para introducir la información y ya existiría para todos los antes mencionados con autorización. Reduciría tiempo en cada departamento de la industria médica. Donde los trabajadores previamente tenían que dividir su trabajo en fragmentos, ahora podrían relajar su carga de trabajo y servir a mas miembros de la comunidad en una menor cantidad de tiempo. Permitiría que cada departamento desde hospitales, hasta los seguros, generar mayores ganancias y servir de una manera más eficiente a la comunidad usando tecnología de punta.

Por mucho, el mayor beneficio que un blockchain medico traería a los pacientes, es que ellos podrían usar su propia información médica para subsidiar su propio sistema de salud. Actualmente, el manejo de datos es la industria más grande en el mundo, sobrepasando incluso al petróleo, los datos valen miles de millones de dólares y es como las compañías como google y Facebook han hecho fortunas, con productos de uso aparentemente gratis. Sin embargo, con la falta de una regulación, las compañías son libres de tomar toda la información que ellos elijan de la persona sin tener que compensarlos de ninguna manera. Una verdad que debe ser dicha, es que, la industria medica no puede pronunciarse inocente de esta misma ofensa. La industria medica se encarga de recolectar cualquier información posible de los pacientes, sobre la que puedan poner las manos y usarla meramente a su beneficio. Si un paciente tiene bienes, en alguna circunstancia tendríamos que negociar con ellos para obtenerlos. Si la economía global es el estándar a perseguir, nuestras acciones son peores que robar petróleo de sus jardines sin que ellos supieran. Si quisiéramos que todas y cada una de las personas tuviera cobertura en un sistema de salud, deberíamos comenzar por darles el poder a nuestros pacientes al que están facultados.

La tecnología blockchain es capaz de más cosas que solo almacenar divisas digitales, puede crear y darle seguimiento a cualquier tipo de documento, incluyendo el registro medico de un paciente. Justo como bitcoin, un paciente puede tener la propiedad de su propio registro medico en una red de blockchain, usando esa información para su conveniencia. Los pacientes podrían permitir el uso de sus propios datos a las organizaciones médicas, a cambio de reducir el costo de medicamentos y tratamientos.

Este renovado sistema podría sonar injusto con las industrias que se benefician más de la recolección de datos médicos. Pero ¿por qué deberíamos perder la oportunidad de beneficiarnos de los datos, que de manera regular son recolectados de manera gratuita? Los blockchains con todos los beneficios para mejorar el enfoque de la industria médica, serán inevitablemente integrados. La misión de dicha industria es proveer servicios de salud al 25% de la población que de otra manera no podrían accesar. Permitirles el uso de sus datos personales para ellos mismos, probablemente sea uno de los más grandes subsidios que podemos proveer, así como acercarlos a los sistemas de salud que pueden ser accesados por ellos. Este es el futuro de los blockchain médicos, es la dirección, en la que incontables industrias se están dirigiendo y es también el camino que la industria medica debería seguir.

