BMV cae presionada por Banorte; Wall Street pierde por culpa de Apple

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) pierde en sus primeras operaciones de este lunes en línea con el comportamiento de otras plazas como las de Wall Street, mientras una baja de las acciones del grupo financiero Banorte presiona al índice líder.

A las 9:36 horas, el referencial índice accionario S&P/BMV IPC caía 0.94% a 43,849.65 puntos.

Las acciones de Banorte ceden 5.08% a 100.05 pesos tras cerrar el viernes su peor semana desde noviembre de 2016 luego de que una iniciativa que busca que los bancos limiten sus comisiones fue presentada en el Senado.

En tanto, Wall Street también cae por tercera sesión consecutiva, en momentos en que el sector tecnológico es lastrado por un declive de las acciones de Apple Inc tras los pronósticos débiles de dos de sus proveedores.

Apple cae 3.8% después de que el fabricante de sensores láser Lumentum Holdings Inc redujo su previsión, argumentando que un gran cliente, el cual no identificó, redujo significativamente sus pedidos.

El fabricante de pantallas Japan Display Inc, en tanto, revisó a la baja su perspectiva para todo el año por una demanda más débil de los fabricantes de teléfonos inteligentes.

Los títulos de Lumentum se desplomaban 30.9% y las acciones de otros proveedores de Apple, entre ellos los fabricantes de chips Cirrus Logic Inc, Qorvo Inc y Skyworks Solutions Inc caen entre 3 y 10%.

El índice de tecnología del S&P 500 pierde 2%, mientras que el índice de semiconductores de Filadelfia baja 3.3%.

Los futuros de las acciones estadounidenses se mantienen estables pese a una subida de casi 1% de los precios del crudo Brent de Londres, luego de que Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, dijo que reducirá sus envíos en diciembre.

El índice de energía del S&P 500 llegó a subir hasta 0.3% antes de bajar.

A las 9:34 horas, tiempo de México, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 228,34 puntos, o 0.88%, a 25,760.96 unidades, mientras que el S&P 500 caía 25.91 puntos, o 0.93%, a 2,755.1 unidades. El Nasdaq perdía 123.33 puntos o 1.67%, a 7,283.56 unidades.