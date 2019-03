Boeing arrastra las acciones de American Airlines y otras compañías

Investing.com.- El accidente que se produjo el pasado domingo en Etiopía, causando la muerte de más de 150 personas, ha provocado que Airbus (PA: ) esté contra las cuerdas. Durante toda la semana, la compañía de vuelos ha sufrido duras pérdidas y se ha dejado más de 13,500 millones de euros sobre el parqué.

El pesimismo se terminó por desatar una vez que la Unión Europea prohibió volar a los Boeing (NYSE: ) 737-800 Max en todo su espacio aéreo, modelo que se estrelló el pasado domingo. Durante toda la tarde del martes distintos estados decidieron a título individual prohibir las operaciones. Austria, Holanda e Italia, se sumaron a las decisiones del Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania y Austria y más tarde los 28 abogaron porque, de momento, no sobrevuele el cielo europeo.

Este hecho provocó que durante la sesión de este martes, los títulos se hundiesen más de un 6%. Desde el pasado lunes, las acciones del fabricante han registrado descensos de un 12.2%. Los dos accidentes mortales en menos de cinco meses han pesado mucho sobre la cotización de la compañía.

No obstante, Boeing ha despertado en Wall Street con ligeras subidas este miércoles y su título toca los 377 dólares.

PUBLICIDAD

El 737 MAX es el avión que más rápido se ha vendido en la historia de Boeing y hasta la fecha acumula más de 4,300 pedidos de 92 clientes de todo el mundo entre sus diferentes versiones (MAX 8, MAX 9 y MAX 10), según datos del constructor estadounidense.

No obstante, no son todo malas noticias para la compañía. Pinchas Cohen, analista de Investing.com, cree que “es una oportunidad de compra ya que no hay ninguna recesión en el mercado global”. “El desplome fue muy pronunciado, pero cerró las dos últimas jornadas por encima de máximos de noviembre, indicado que hay demanda en estos niveles”, señala.

Las aerolíneas pagan las consecuencias

Y la prohibición en casi todo el mundo de que pueda volar este modelo, ha provocado que muchas aerolíneas estén acusando también en Bolsa este hecho. Muchos vuelos están siendo cancelados ante la imposibilidad de despegar ya que no tienen suficientes aviones de reserva.

El caso más claro es American Airlines (NASDAQ: ), que durante la sesión del martes se hundió 3.53% en Estados Unidos. Desde este lunes, la compañía ha cerrado todos los días en rojo. Otra famosa compañía es Norwegian (OL: ) que cayó 3.9% durante la jornada de ayer. De hecho, según indica José Luis Cárpatos, CEO de serenitymarkets.com, “Norwegian estudia si pedir indenmnización por tener ese model en tierra”. Al igual que Boeing, las principales compañías intentan sobreponerse al revés.

Air Canada (TO: ), que también cuenta con 24 aparatos de este tipo, se ha visto obligado a reestructurar sus vuelos. Dicha estrategia ha provocado descensos diarios de hasta el 4%, como se vio en la jornada de ayer.

La jornada también fue negra para Southwest Airlines Company (NYSE: ) que cayó en la sesión del martes un 2.34%. Al igual que Air China: sus títulos rozaron el 2.3% de pérdidas aunque finalmente logró amortiguar pérdidas.

Otra de las grandes compañías de vuelos que posee el modelo de Boeing accidentado es Alaska Air (NYSE: ) Group. También acusó la prohibición de volar y su capitalización en Bolsa se redujo un 2.4%.

Ethiopian Airlines, por su parte, ya valora si cancela el resto de pedidos del 737 MAX 8S después de la investigación preliminar. “Esto puede ser limitado por el resto de clientes”, señala Cárpatos.

Lee también: El piloto del Boeing 737 Max 8 de Etiopía tuvo problemas para controlar el avión