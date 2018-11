Bohemian Rhapsody recauda 50 mdd en su primer fin de semana

Reuters.- Hay una nueva reina en las taquillas. “Bohemian Rhapsody”, la película de Fox que narra la vida de Freddie Mercury, debutó en los cines de Norteamérica con una recaudación de 50 millones de dólares, por encima de recién llegados como el clásico navideño del Cascanueces.

“Bohemian Rhapsody” se situó como el segundo mejor estreno para una biografía musical, tras los 60,2 millones de dólares de “Straight Outta Compton” en 2015. Como comparación, el debut a nivel local de “A Star Is Born” de Warner Bros. se embolsó 42 millones de dólares el mes pasado.

Rami Malek interpreta al icónico líder de Queen Freddie Mercury en la película, cuya producción costó unos 50 millones de dólares. Si bien generó reacciones dispares entre la crítica, al público le está gustando la cinta.

“No me sorprende la desconexión, pero el público no se la está perdiendo”, dijo Chris Aronson, jefe de distribución local de Fox. “Es el poder del boca a boca, y de Queen y su música”.

PUBLICIDAD

Al final, parece que los problemas que hubo tras la cámara no afectaron a la película. Las repetidas ausencias del director Bryan Singer en el set de rodaje obligaron a Fox a cancelar la producción de manera temporal. Dexter Fletcher acabó sustituyéndole al final de la grabación, aunque Singer se mantuvo como el único director en los créditos.

“The Nutcracker and the Four Realms” de Disney se estrenó en el número dos, en la parte más baja de las expectativas, con unos decepcionantes 20 millones de dólares, un inusual desliz para la compañía, que invirtió 125 millones de dólares en la producción.

El flojo estreno es el peor en más de un año para el estudio. Aunque Disney no le ha pasado bien últimamente con las películas sin superhéroes, el estudio puede permitirse al menos un revés, ya que aparte de la decepción con “Solo: A Star Wars Story” en el verano boreal, ha tenido grandes taquillas con “Black Panther”, “Avengers: Infinity War” e “Los Increíbles 2”.

Disney espera que el clásico familiar navideño del Cascanueces mejore sus cifras según se acerquen la señaladas fechas festivas. “Obviamente, no es el inicio que esperábamos, pero es una gran opción familiar. A veces no conecta de forma tan amplia como uno quiere”, dijo Cathleen Taff, presidenta de distribución doméstica de Disney.