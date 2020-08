Bots y propaganda política (ll)

Aunque parezca digno de guiones de teleseries, el uso de bots en la comunicación política digital puede llegar hasta extremos muy radicales. Prácticamente puedes dirigir operaciones psicológicas y de influencia propagandística más allá de lo que hace apenas algunos años era inimaginable.

El acceso al big data electoral, tendencias, preferencias, segmentación, control de crisis, retroalimentación en tiempo real solo son una pequeña parte de un universo muy rentable, dinámico y demoledor de marketing, control y manipulación de la conciencia ciudadana.

La contienda propagandística digital incluye medios, modelos, mecanismos y recursos multinivel, gracias a los cuales puedes permear en todos los grupos de edad, ingresos, educación, localidades, ocupaciones y géneros.

Además de lo mencionado en nuestra entrega anterior, el uso de bots en la formación de las preferencias electorales puede seguir alguna o la combinación de varias estrategias como las siguientes:

Bots sustitutos. Se crean identidades digitales tras las cuales un funcionario público o su equipo de comunicación se “disfraza” y pueden participar directamente en alguna discusión y/o hacer entregas de eslóganes o mensajes gubernamentales interactuando con los usuario reales sin ser “detectado”.

Este tipo de bots pueden ser creados por los propios trabajadores de las dependencias de gobierno o las agencias que los mercadean. El objetivo es dar una respuesta más inmediata y directa en casos críticos; participar en las discusiones e inflar la aceptación y el respaldo al discurso oficialista.

Algunas agencias buscan acaparar estos esquemas ya que pueden perder su capacidad de intermediación y “filtro” lo que les resta credibilidad y rentabilidad ante sus clientes activos.

Bots Sociedades Secretas. La intriga, los complots, los secretos y revelaciones siempre son atractivos. Nada mejor que una careta virtual para expandir noticias (no importa si son ciertas o falsas), atacar y denostar a los opositores, provocaciones sin límites, acusaciones desde una supuesta organización ciudadana protectora de los derechos humanos, la verdad, la democracia, el pueblo o la libertad.

Relatar una fiesta, dar cuenta de los incomodos e innombrables invitados, hacer un recorrido virtual por las lujosas propiedades, simulaciones, engaños y excesos, hay mucho material y el apetito de las audiencias por estas cosas es voraz e inagotable.

Bots Psico-Ops. Imagínate que un día amaneces con 20 mil seguidores nuevos por tus comentarios contra el gobierno. El sueño dorado de un influencer político en potencia. Pero luego empiezas a recibir reproches, comentarios negativos, dudas y rechazo y más tarde tu contador se va desinflando, haces uso de todas tus habilidades y las mejores ideas, pero nada detiene la pérdida de likes y fans, durísimo golpe.

Al borde del suicidio digital ves que tus redes sociales, colapsan, ya no eres leído, seguido ni reenviado. (Alerta) Estás siendo presa del bullying, una ley del hielo que te agobia, no eres el mismo, te pesan los comentarios agrios, te duele el abandono, ya no soportas las críticas y las amenazas; estas que revientas de desesperación.

Sueñas con campanitas ya no repican; eres fusilado por los pulgares que apuntan hacia abajo y los emoticones enfurecidos te persiguen y te devoran. Tal vez deberías cambiar tu postura, pasarte la lado ganador, matizar, bajarle para no perder aceptación.

¿Qué crees? acabas de ser cooptado, reclutado y sometido. Periodistas, fans destacados, líderes, analistas, todos pueden ser víctimas de estos mecanismos, aunque existen otros más complejos, me han contado.

¿Qué tal si te acosan e insultan de tal forma que un día decides poner un alto y respondes enfurecido y harto?, entonces serás denunciado ante los administradores de redes sociales y tu caso ventilado ante la suprema corte de los bots.

Cuídate también de los bots seductores, si caes en sus redes después serás un vulgar acosador, perseguidor e infiel, tus fotos y videos podrían salir a la luz pública, tus frases tus poemas, los romances virtuales son lo más prehistórico y primitivo en política.

Bots Pescadores. Detectar cómo funcionan los bots; cuál es su psicología operativa y tendencias, discursos, plataformas, estilos, trazar los mapas de ruta y dispersión, servidores, contenidos, todo eso se puede lograr al interactuar con ellos.

La guerra de la propaganda digital incluye una segmentación y el uso de big data generado por todo el tráfico y rastros que los bots dejan en las redes sociales. Puedes perfilar a los usuarios, sus fijaciones mentales o conductuales, sus empleados, el nivel de organización, infraestructura, soporte técnico, hasta la marca de sus equipos digitales, el nivel intelectual y las estrategias recurrentes de sus administradores.

Partidos, actores y organizaciones debe recurrir a especialistas de esta naturaleza, este es un mercado muy complejo, no para cualquiera, a la primera que pierdas, quedas fuera. El tiempo real no perdona, las audiencias son tan volátiles; la popularidad no dura más que unos segundos; no caigas en manos de mesiánicos populistas improvisados y como ciudadano cuida mucho tus redes sociales, protégelas al máximo, no vendas barato tu voto.

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @CapitolCComm

Facebook: Capitol Consulting & Communication S.C.

Página web: Capitol Consulting & Communication

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.