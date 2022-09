LoanCo®, la plataforma digital multibancos que reinventó el brokeraje hipotecario en México

Durante los últimos dos sexenios, el sector hipotecario en México experimentó un crecimiento significativo en el volumen de créditos a la vivienda y se prevé que siga en expansión de manera sostenida durante los próximos años.

En consecuencia, la banca dio origen a un canal de promoción alterno a las sucursales bancarias. En este contexto, los llamados brokers hipotecarios surgieron como una fuerza de ventas dedicada a atraer clientes y ofrecer asesoramiento gratuito para adquirir una vivienda con crédito, a cambio de una comisión por venta exitosa.

LoanCo® detectó que los brokers hipotecarios demandaban un modelo que recompensara su esfuerzo individual, que les permitiera emprender sin inversión y bajo la libertad de elegir un plan de comisiones con acceso inmediato a las mejores herramientas tecnológicas que garantizaran su formación y competitividad de cara al futuro digital.

Es así como LoanCo® se convirtió en la primera plataforma digital multibancos especializada en hipotecas. Con 12 años de trayectoria en la industria, su modelo de negocio se especializa en generar valor a sus principales clientes: los brokers hipotecarios o futuros agentes hipotecarios.

Su plataforma integra herramientas digitales de última generación para lograr un servicio de asesoramiento profesional y eficiente en las diferentes etapas del proceso de crédito hipotecario: autorización, avalúo y notaría.

Actualmente, LoanCo®, con presencia en toda la República mexicana, mantiene un convenio con las principales instituciones financieras de México y su red se compone de más de mil brokers.

El confinamiento, un área de oportunidad en el sector hipotecario

A principios de 2020, bajo una filosofía compartida de su fundador Carlos Villaseñor, LoanCo® lanzó el primer programa de reinserción laboral bancario en México, con el objetivo de dar una oportunidad de emprender a ex banqueros y ex colaboradores de la industria financiera que por algún motivo no continuaron en sus puestos de trabajo debido a la crisis sanitaria; o bien, se jubilaron o pensionaron.

Según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los despidos en este sector durante el confinamiento ascendieron a más de 29,000 personas.

Bajo este entorno, LoanCo® desarrolló la primera comunidad de asesores hipotecarios operando bajo una plataforma tecnológica.

“Logramos reunir a los mejores ingenieros de software de LATAM y junto a ellos diseñamos la experiencia de usuario; somos el primer SAAS disponible en México para agentes hipotecarios”, comenta Carlos Villaseñor, CEO de LoanCo®.

La plataforma permite al broker hipotecario llevar un proceso en línea de sus casos, comparar opciones de crédito y dar una experiencia en tiempo real a sus clientes.

“Nuestros usuarios pueden maximizar su tiempo y esfuerzo en generar más ventas con la comisión más alta del mercado. Entonces, el resultado es un asesor digital de créditos certificado, capacitado y con las mejores herramientas tecnológicas que facilitan su labor, trabaja para sí mismo de forma independiente y autogestionable”, agrega el directivo.

Expansión y crecimiento

Dentro de los planes de crecimiento de la plataforma LoanCo®, el objetivo es volverse un marketplace que reúna bancos, fintechs y agentes hipotecarios con el cliente final. Actualmente se encuentra en una fase de ronda de inversión con fondos de capital privado en San Francisco y Nueva York.

Los recursos le permitirán crear inteligencia de mercado para desarrollar, ofrecer productos y soluciones financieras posteriores a la hipoteca.

Para LoanCo®, el perfil de asesor que impulsan es aquel que va más allá de cumplir una labor de tramitación, que ya tiene un recorrido en la industria financiera y quiere escalar más, o aquel que quiere emprender, pero con un modelo que garantice su independencia con mayores ganancias, fruto de su esfuerzo individual como asesor.

Actualmente LoanCo® ofrece tres planes de suscripción para brokers. Desde $0 de inversión, se pueden integrar a esta industria promoviendo créditos hipotecarios desde la plataforma, ganando comisiones justas y operando con autonomía. Para más información sobre los planes de membresía y la plataforma, visita www.loanco.com.mx