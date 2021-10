Madrid (la ciudad que a todos nos gusta) sorprende con una renovada agenda cultural

Madrid es una de esas pocas ciudades que no se terminan de conocer.

Con el Museo del Prado y Parque del Retiro, su Puerta de Alcalá y el Palacio Real de Aranjuez, Madrid es una ciudad que vive en sus panorámicas que, en sí mismas, podrían ser una pintura al óleo, pero también en el imponente Aeropuerto de Barajas, en la tradición literaria que va de Lope de Vega a Rosa Montero, en su oferta gastronómica y en sus portentosos equipos de futbol.

La agenda social y cultural del Madrid que nunca duerme se vive en cada instante de esta ciudad inabarcable, desde los grandes íconos que la proyectan al mundo hasta el bar de tapas en el que se conoce el ambiente más amigable de la ciudad.

Si esto no fuera suficiente, la ciudad ha anunciado un programa cultural completo para deleitar a visitantes y locales que llegan a disfrutar de nuevo de la segunda ciudad más grande de la Unión Europea.

En su afán de posicionarse a la cabeza del gran circuito del turismo de espectáculos a nivel mundial, la ciudad estrena WAH Madrid, un espectáculo que se convierte en la experiencia sensorial más disruptiva de los últimos años.

WAH presenta un programa que combina un show musical con los mayores talentos del teatro musical: grandes músicos, voces, bailarines, tenores y sopranos provenientes de las mayores producciones de Broadway y Las Vegas, así como de los festivales de rock y electrónica que mueven masas, como Tomorrowland y Ushuaia Ibiza.

El espectáculo se complementa con el WAH Food Hall, que integra más de 2 mil metros cuadrados y 12 estaciones gastronómicas que proponen un viaje culinario alrededor del mundo.

Para los fanáticos de los musicales, Madrid también tiene anuncios importantes.

La capital española alberga en cartelera algunas de las mejores puestas en escena de todos los tiempos: El Rey León, uno de los musicales más vistos de los últimos años, de la mano de la productora Stage Entertainment (Mamma Mia!, Los Miserables), y Ghost El Musical, la adaptación de la legendaria película protagonizada por Patrick Swayze y Demi Moore, dan cuenta de ello.

El público también puede disfrutar de los musicales Grease, una puesta en escena que reedita la mítica cinta hollywoodense y que puso en órbita la carrera de John Travolta y Olivia Newton-John; Tina, el homenaje a la “reina del rock” y explosiva figura de Tina Turner, así como We Will Rock You, musical inspirado en las canciones de Queen.

Otros espectáculos imperdibles del género que se pueden disfrutar en Madrid son A Chorus Line, Kinky Boots, Cruz de Navajas, La llamada y Golfus de Roma, entre otros.

Durante 2019, más de 10 millones de viajantes llegaron a la ciudad de Madrid, muestra del atractivo que este destino ejerce en los turistas de todas latitudes.

Imperdible: Paisaje de la Luz

Un ejemplo de que la cultura se respira en cada momento es el Paisaje de la Luz. Se trata de un recorrido por los principales referentes arquitectónicos que han sido catalogados, en su conjunto, como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El Paisaje de la Luz incluye el Paseo del Prado, el Buen Retiro y el Paisaje de las Artes y Ciencias, que en reúnen en conjunto más de 100 sedes, entre museos, edificios, jardines y monumentos que han sido testigos de la riqueza histórica de la metrópoli.

Arte y cultura para los sentidos

Los museos madrileños tienen un lugar especial en la amplia herencia cultural de la ciudad.

El Museo del Prado, por ejemplo, presenta en “Tornaviaje. Arte Iberoamericano en España”, una muestra de objetos y obras realizados por artífices indígenas o mestizos durante la época de la Conquista española.

Mientras en el Thyssen Bornemisza Museo Nacional se exhibe -hasta el 30 de enero de 2022- La Máquina Magritte, una retrospectiva del pintor surrealista René Magritte, quien además dejó un legado audiovisual, de fotografías y películas domésticas, que se puede conocer en la primera planta del museo.

Tras meses difíciles de limitaciones y confinamiento, ¿puede haber mejor plan que retomar el turismo en una ciudad que lo tiene, literalmente, todo? Para más información haz clic aquí.