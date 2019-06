Estas 3 tecnologías pueden ayudarte a manejar mejor tus finanzas

Para empezar a invertir o tener finanzas personales más sanas resulta útil tener acceso a herramientas que puedan ayudarnos a tomar mejores decisiones y muchos inversionistas potenciales en México están cada vez más convencidos de esto.

De acuerdo con la encuesta Global Investor Pulse 2019 de BlackRock, nueve de cada diez personas dicen que la tecnología les ayudaría a involucrarse más en temas como las inversiones o la administración financiera. Más de la mitad (53%) de los encuestados dijeron que sería muy útil que hubiera herramientas que les permitieran ver cómo crece su dinero en diferentes opciones de inversión.

Incluso existen varias empresas mexicanas que ya han desarrollado tecnologías de este tipo. El año pasado, como parte de una competencia anual, 12 startups latinoamericanas fueron elegidas para participar en el programa Village Capital: Fin Tech LatAm 2018, que entrena e invierte en compañías innovadoras que estén ayudando a expandir la inclusión financiera en América Latina. Tres de las doce empresas finalistas están establecidas en México, y ofrecen oportunidades para sus usuarios de iniciar negocios, obtener préstamos o ahorrar para el futuro:

Axend es una plataforma que ofrece opciones de inversiones y conecta a cada usuario con los productos y los proyectos que se ajustan con su estilo de vida.

Costo: Registrarse no tiene ningún costo. Los usuarios pagan comisiones que varían entre el 3 y el 15% y dependen de la cantidad de los rendimientos generados a través de la plataforma.

Buena opción para: Invertir en proyectos que están en sintonía con los intereses y las capacidades financieras de los usuarios. Una vez que el inversionista potencial abre una cuenta, Axend le muestra una variedad de proyectos y de productos en los que puede invertir, que van desde préstamos personales hasta crowdfunding para proyectos inmobiliarios, y desde inversiones en empresas hasta, incluso, conciertos y más. La plataforma les permite a las personas monitorear el progreso de estos proyectos y productos diariamente a través de su tablero personalizado. Los rendimientos varían dependiendo del proyecto que elija el usuario.

Swap es una aplicación mexicana que permite hacer transferencias entre personas dentro del territorio Mexicano sin estar registrados en Swap y sin necesidad de proporcionar sus datos bancarios.

Costo: Gratis, si envías dinero desde tu saldo Swap o tarjeta de débito. Si envías más de 3 mil pesos desde tus tarjetas de crédito, pagas una comisión de entre el 1% y 5% más IVA, dependiendo de la tarjeta.

Buena opción para: Enviar dinero de manera rápida y fácil a través de servicios móviles. La plataforma puede usarse a través de WhatsApp o cualquier otra red social para hacer transferencias que pueden recibirse el mismo día. Dependiendo de si eres nuevo en Swap (usuario nivel 1) o si ya tienes tiempo usándola (usuario nivel 2), las personas pueden mandar entre 2 mil y 10 mil pesos por semana. Swap también permite a los usuarios hacer retiros inmediatos de efectivo (entre $2,000 y $50,000 pesos) de su propia tarjeta de crédito, y les permite pagarlos en 3, 6, 9 o 12 meses, con una tasa de interés que varía dependiendo del monto y los meses a pagar.

Vexi es una tarjeta 100% en línea conectada a una app a través de la cual se pueden hacer compras en cualquier sitio como una tarjeta de crédito tradicional. Está enfocada a las personas más jóvenes que aún no cuentan con un historial crediticio o aquellos que quieren tener una tarjeta sin engorrosos trámites bancarios.

Costo: Comisión por apertura de cuenta (pago único) entre $250 (si cuentas con un buen historial crediticio) y $450 pesos (si no tienen ningún historial crediticio). El interés mensual también variará si estás en una u otra categoría.

Buena opción para: Las personas que no tienen acceso a una tarjeta de crédito tradicional, ya sea por carecer de suficientes ingresos o por no contar con un historial crediticio. Vexi les permite a los usuarios iniciar un registro de crédito en una forma flexible y sin los requisitos bancarios tradicionales, como el pago de anualidad o los recibos de ingresos. Los usuarios de la tarjeta Vexi pueden elegir un plan de pago ad hoc a sus necesidades y dividir sus gastos en cómodos pagos mensuales con interés fijo. La herramienta también mantiene a los usuarios informados sobre sus propios gastos y los ayuda a tener un mejor control de su crédito.

