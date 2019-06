Brijot Millimeterwave Technologies: innovación con propósito

El pasado 24 de mayo, la alta gerencia de Brijot Millimeterwave Technologies Corp., compañía tecnológica líder en el diseño y desarrollo de sistemas de detección de cuerpo completo no invasivos y seguros, anunció la obtención de la patente de invención sobre un dispositivo portátil, único en el mundo, para la detección multimaterial de objetos amenazantes a la vida, así como de sustancias y mercaderías de tráfico ilegal, y en cuyo otorgamiento por parte de la Agencia Federal de Marcas y Patentes de Estados Unidos, el rol estratégico de la venezolana Valentina Martínez, Encargada de Desarrollo de Negocios y Mercadeo Estratégico de Brijot fue determinante para este éxito, el cual marca un nuevo hito para la compañía.

“Cuando hablamos de detección multimaterial nos referimos a la capacidad del dispositivo de detectar todo tipo de sustancias, sean éstas metálicas -ferrosas y no ferrosas- o no metálicas. Cuando la gente ve el dispositivo, puede confundirlo a primera vista con un detector de metales, lo cual dista mucho de las bondades y ventajas competitivas de nuestro producto. En efecto, el ALLCLEAR -nombre comercial del dispositivo- tiene la capacidad de detectar líquidos, gel, polvo, papel, y adicionalmente metal, lo cual lo hace muy atractivo en diversos mercados verticales como sucede, para dar algunos ejemplos, en el caso de minería para detectar sustracción ilegal de piedras preciosas en su estado bruto, en almacenes de depósito para evitar sustracción de inventario, en salas de conciertos, arenas deportivas y expendios de licores para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas, en edificios de gobierno para detección de armas metálicas y no metálicas, asó como en escuelas para la detección de sustancias de consumo prohibido y, en general, para la detección de cualquier objeto amenazante a la salud pública y a la vida”, aseguró Valentina Martínez.

La patente obtenida por la empresa permite no sólo dar protección legal, sino también comercial a la invención y metodología desarrollada por el Departamento de Ingeniería e Investigación de BRIJOT, liderado por el Ingeniero Farrell Anthony Small.

Los resultados de las investigaciones previas derivaron en el dispositivo manual de tecnología de onda milimétrica pasiva en mención, el cual será utilizado para la inspección de personas y detección de objetos ocultos y que viene a sustituir el cateo manual, ya que permite la inspección de personas sin contacto alguno con el cuerpo. Adicionalmente, el dispositivo cuenta con una serie de indicadores y alarmas luminosas, vibratorias y sonoras que permiten predecir el tipo de material detectado, así como las dimensiones aproximadas del objeto amenazante y, en consecuencia, de la amenaza en sí misma.

¿Cómo funciona?

El uso de onda milimétrica pasiva implica que las soluciones presentadas por Brijot detectan la energía naturalmente emitida por el cuerpo humano, sin irradiarlo. Esto representa un elemento de diferenciación crítico con respecto a los equipos de rayos X y de retrodispersión, detectores de metales tradicionales y demás sistemas activos de escaneo de personas, los cuales son causantes de daños a la salud y atentan contra la privacidad al reproducir detalles de la anatomía humana, revela el estudio.

El carácter no invasivo de las soluciones Brijot viene respaldado por los estudios e inspecciones realizadas por la consultora alemana TUV (Technischer Überwachungs-Verein), la cual otorgó las certificaciones de calidad y seguridad al dispositivo objeto de la patente, así como a las soluciones fijas de escaneo de cuerpo completo que forman parte del portafolio comercial de Brijot.

Valentina Martínez afirma que “poder traducir esta invención de complejos algoritmos técnicos en un lenguaje comercial simple que le permitieran al examinador comprender todos los elementos diferenciadores de producto fue uno de mis principales retos y el resultado de un arduo trabajo en equipo, donde lo técnico y lo estratégico encontraron barerras de lenguaje que tuvimos que derribar. Llegar al corazón del producto y de su historia, de sus inventores, de los propósitos sociales y valores detrás de esos inventores… que esto haya contribuido a la patentabilidad de nuestro producto y a agregar valor a nuestra empresa es sin duda de mucha satisfacción y aprendizaje”.

Bajo una visión de mejora continua y una misión de alcance social, este significativo logro refuerza la posición de Bijot de dar pasos firmes en el desarrollo de producto y abrir las puertas para seguir construyendo una cartera de propiedad intelectual sólida que sirva de base para continuar con las investigaciones y futuros lanzamientos de producto a los que apuesta la corporación.

