BTS presume posible colaboración con Samsung y sus fans enloquecen la web

El reciente evento Unpacked de Samsung, donde fue revelado el nuevo Z Flip y la serie de teléfonos S20 y S10, también tuvo noticias para los fanáticos de BTS, la boyband más famosa del mundo.

En uno de los videos posteriores al evento se puede apreciar que la canción Black Swan está en la pantalla de la presentación de los nuevos “Buds+” del gigante tecnológico surcoreano.

El chico elegido para las imagenes es Taehyung, que aparece utilizando unos de los nuevos audífonos inalámbricos de la marca, en color negro.

Por esta razón su ejército de fans ha comenzado a comentar el hecho en redes sociales, compartiendo que el grupo “estuvo” en el evento, y publicando también las imagenes que @BTS.BigHitOfficial reveló, en donde podemos observar el arte promocional de “Map of the Soul: 7”.

A post shared by BTS official (@bts.bighitofficial) on Feb 10, 2020 at 7:00am PST

Algo que cabe mencionar es que el grupo lleva algún tiempo de no usar Iphones de Apple, pues prefirieron la marca surcoreana, por lo que es posible que exista una colaboración entre ellos próximamente.

guys i'm at Samsung Unpacked 2020 and look who was on the screen!! @BTS_twt x Samsung maybe???? pic.twitter.com/dx475ICbF0

— AmandaRachLee (@amandarachlee) February 11, 2020