Buenas noticias para ‘El Jefe’: Bruce Springsteen es ahora multimillonario

Cuando Bruce Springsteen regresó a su natal Nueva Jersey en 1981, por fin tenía cierta seguridad financiera. Acababa de terminar su primera gira comercialmente exitosa (para promocionar su quinto álbum de estudio, The River ) y tenía una cantidad importante de dinero en su cuenta bancaria. Aun así, el Boss, que entonces tenía 32 años, decidió amueblar su casa alquilada en Colts Neck con muebles viejos que encontró en la calle.

“Yo era solvente, lo que me haría único en mi pequeño vecindario”, recordó Springsteen en Deliver Me From Nowhere , el libro de Warren Zanes de 2023 sobre su siguiente álbum emblemático, Nebraska de 1982. “Así que estaba lidiando con eso, con todos mis sentimientos muy conflictivos sobre estar tan separado de la gente con la que crecí y sobre la que escribí”.

A pesar de su incomodidad con los lujos de la riqueza, el héroe de la guitarra original de Garden State ha amasado una fortuna sustancial a lo largo de seis décadas (que Forbes estima de manera conservadora en 1.100 millones de dólares) cantando sobre sus raíces de clase trabajadora. Incluso ahora, a los 74 años, está de gira y haciendo shows de tres horas. (Los representantes de Springsteen no pudieron confirmar la estimación de Forbes ). Bruce , que siempre fue un trabajador de los trabajadores, sigue fichando y arremangándose para sus fans de todo el mundo.

La legendaria ética de trabajo de Springsteen surgió de un deseo de hacer las cosas mejor que sus humildes comienzos, aunque siempre se mantuvo fiel a su estado natal. Desde su primer LP con una importante discográfica, Greetings from Asbury Park, NJ de 1973, el estilo de rock ‘n’ roll de Springsteen contaba historias de trabajo manual, de encontrar el amor y de salir de la ciudad que “te arranca los huesos de la espalda”. Él lo sabría, ya que había nacido en un pueblo de Jersey Shore de padres de clase trabajadora y vivía con sus abuelos paternos en lo que describió en sus memorias como su hogar “notablemente decrépito”.

Salir de allí le llevaría algún tiempo. Springsteen pasó los años 60 tocando en una variedad de bandas locales, tratando de descubrir quién era como artista, antes de finalmente firmar con Columbia Records. Para su álbum debut, Springsteen contó con el respaldo de músicos que se convirtieron en la ahora legendaria E Street Band: el guitarrista Stevie Van Zandt, el baterista Max Weinberg, el fallecido saxofonista Clarence Clemons, entre otros. Todos se habían conocido tocando en clubes locales de Jersey Shore y, como grupo, pusieron a The Stone Pony, también conocido como “The House That Bruce Built”, en el mapa en los años 70.

¿El secreto del éxito de Springsteen? “Me propuse crear una identidad que fuera muy, muy personal para mí como hombre”, explica en Deliver Me From Nowhere . “Quería conectar esa identidad con el panorama general del país en general… Así que necesitaba gente que estuviera dispuesta a profundizar tanto como yo necesitaba y que estuviera dispuesta a hacerlo yo mismo”.

Better Days: “A medida que mi éxito aumentaba”, escribió Springsteen en sus memorias de 2016, “había algo en ese ‘hombre rico con camisa de pobre’ que me dejó un mal sabor de boca”.

Buenas noticias para ‘El Jefe’: Bruce Springsteen es ahora multimillonario

Una vez que Springsteen tenía la banda, recurrió a Jon Landau, un ex periodista de rock, para que fuera su manager y productor discográfico. Fue Landau quien, después de escuchar la música de The Boss por primera vez en 1974, escribió la famosa frase en el Real Paper de Boston : “Vi el futuro del rock and roll y su nombre es Bruce Springsteen”. Lo que Landau no pudo haber predicho en ese momento es que en 2020, Springsteen lo incorporó al Salón de la Fama del Rock & Roll.

A lo largo de su carrera, Springsteen ha dominado las listas de éxitos con 21 álbumes de estudio, siete álbumes en vivo y cinco EP, y ha vendido más de 140 millones de álbumes en todo el mundo. También ha contado sus historias en una autobiografía que fue número uno en ventas según el New York Times y en 236 actuaciones en Broadway con entradas agotadas. En el camino ganó 20 premios Grammy, un Oscar, dos Globos de Oro, un premio Tony especial y se ganó un lugar tanto en el Salón de la Fama del Rock and Roll como en el Salón de la Fama de los Compositores. El hombre que cantó sobre la búsqueda del sueño americano también ha recibido los premios más importantes del país, como el Kennedy Center Honors en 2009 y la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016.

Luego, en 2021, poco después de que terminara su segunda temporada de Springsteen en Broadway , vendió su catálogo musical a Sony, ganando una suma global de 500 millones de dólares por el trabajo de su vida . En ese momento, Landau dijo que el acuerdo era merecido por el medio siglo que Springsteen pasó haciendo música. “Todos obtienen lo que les conviene”, dijo Landau a Forbes en 2022.

Y los días de gloria siguen llegando: en 2023, la gira mundial de Springsteen vendió más de 1,6 millones de entradas, generando 380 millones de dólares en ingresos, según Pollstar. Con conciertos programados hasta mediados de 2025 y sin planes aparentes de bajar el ritmo ( Jeremy Allen White de The Bear interpretará a Springsteen en una próxima película biográfica), el corazón del rock del corazón sigue siendo, en sus palabras, un pistolero a sueldo.

