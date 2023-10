¡Buscamos a las 30 Promesas de los Negocios Forbes 2024!

Las empresas en México se enfrentan a múltiples desafíos. ¿Algunos? Continúan las afectaciones en las cadenas de suministro, la transformación digital se ha acelerado por la inteligencia artificial. No podemos dejar de mencionar la inflación y, en general, la existencia, a nivel global, de “condiciones financieras más apretadas” –así lo describía Banxico en su anuncio de política monetaria de agosto pasado–. También se avecina un proceso electoral –el más grande que ha tenido México, según el INE–, lo que invariablemente genera nerviosismo.

Sin embargo, el país atraviesa por uno de sus mejores momentos en cuanto a oportunidades de desarrollo. Muestra de ello es la creciente tendencia del nearshoring. Esto es, empresas extranjeras y nacionales están buscando acercar sus procesos productivos a su mercado más importante: Estados Unidos. ¿El resultado? Un análisis de la consultora PwC, con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estima que esta tendencia podría incrementar en 78,000 mdd, por año, las exportaciones de América Latina y el Caribe. De acuerdo con la Global CEO Survey 2023, capítulo México, también de esta consultora, el país se encuentra en el top 10 de los países más importantes para las perspectivas de crecimiento de los ingresos de las compañías a nivel global.

Este contexto es halagüeño para las empresas. Y es que las compañías que lleguen al país, o que amplíen sus operaciones, requerirán múltiples productos, servicios y colaboradores. De acuerdo con Martha Cuevas, directora de Soluciones de Talento para Hispanoamérica de LinkedIn, el nearshoring creará este año en México 700,000 nuevos empleos. Esto lo dijo durante su participación en el Foro Forbes Economía y Negocios Torreón.

Lee: Nearshoring creará este año 700,000 nuevos empleos en México

Así que en Forbes México, como cada año, queremos conocer a las empresas partícipes del desarrollo en el país, que están contribuyendo a generar un mejor entorno para sus colaboradores y públicos externos, y que han sabido capitalizar las oportunidades para convertirlas en motores de crecimiento.

¿Quiénes pueden participar?

Todas aquellas empresas fundadas por emprendedores mexicanos en territorio mexicano o extranjero. También pueden participar las empresas mexicanas fundadas por emprendedores extranjeros.

Las participantes deberán pertenecer a alguna de las siguientes categorías:

Empresas tecnológicas: Aquellas basadas en el desarrollo de nuevas tecnologías y que a través de éstas satisfacen servicios y/o generan productos.

Aquellas basadas en el desarrollo de nuevas tecnologías y que a través de éstas satisfacen servicios y/o generan productos. Empresas tradicionales: Todas aquellas que promueven el intercambio de productos y servicios de manera tradicional o que pertenecen al sector de la manufactura. Se acepta la postulación de empresas que tienen puntos de venta físicos, así como restaurantes.

Todas aquellas que promueven el intercambio de productos y servicios de manera tradicional o que pertenecen al sector de la manufactura. Se acepta la postulación de empresas que tienen puntos de venta físicos, así como restaurantes. Empresas sociales: Aquellas que contribuyen con la creación de soluciones para problemas sociales específicos en determinados grupos sociales o comunidades.

Las empresas que se postulen no deberán tener más de 10 años de haberse fundado. Su facturación deberá ser por lo menos de 5 millones de pesos anuales. No obstante, Forbes México aceptará la postulación de empresas que no alcancen este monto de facturación, siempre y cuando hayan sido reconocidas por organismos nacionales o internacionales por su desempeño, modelo de negocio o impacto. Asimismo, también podrán postularse las empresas de reciente creación (menos de 2 años de haberse fundado), que hayan sido reconocidas por instituciones del ecosistema emprendedor, tengan patentes o desarrollos tecnológicos.

Todas las aplicaciones serán revisadas por un grupo de mentores, y ellos determinarán quiénes serán Las 30 Promesas de los Negocios Forbes 2024. Este ejercicio editorial se publicará en nuestra edición de febrero de 2024.

Las inscripciones cerrarán en diciembre de 2023.

Para participar accede y llena en su totalidad este cuestionario.