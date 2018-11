Business Case del día: Amazon Holiday Season

Por Luis Carlos Chacón J.*

El ‘Holiday Season‘ (es decir toda la avalancha de compras que sucede entre el 20 de noviembre y el 10 de enero a nivel mundial bajo múltiples religiones y creencias) comienza para Amazon a nivel mundial con dos retos coyunturales:

Superar el contundente resultado de ‘Singles Day‘ (11 de noviembre) en China que logró en 24 horas equiparar lo que toda la tierra compró el año pasado entre ‘Black Friday’ y ‘CyberMonday’. (de hecho, sólo Alibaba logró resultados de ventas iguales al PIB de Uruguay) Contrarrestar las quejas de los compradores en Europa Occidental y Estados Unidos… teniendo en cuenta que Amazon no distribuye (mientras Alibaba si lo hace). Según cifras del US Postal Service, para 3 de cada 10 niños en Estados Unidos, Santa Claus llegó mucho después de la Noche Buena.

Y si a esto le suma que Amazon salió hace dos meses de Berlin Cameron (su agencia creativa global), es evidente que están usado esta -su principal campaña del año- para conocer nuevas agencias con un perfil más relacionado con el Management Consulting. Valientes.

Fuentes internas lograron confirmar que Bain&Company está asesorando a los grandes de Seattle en procesos de Design Thinking relacionados con la historia de marca que cuentan desde hace un tiempo. Las empresas arriesgadas siempre deben ser celebradas, es claro que a los norteamericanos Hangzhou logra quitarles el sueño.

Así las cosas, llevo unos días trabajando entre Londres / Barcelona / Múnich y se comienza a notar que en las estaciones de metro, taxis y centros comerciales se escucha como música de fondo un ‘can you feel it, can you feel it, CAN YOU FEEELLL IIITTT‘ (canción de los Jackson Five). Que logra llegar al mareo.

Sólo para descubrir después que es Amazon activando al mejor estilo de 1959 un comercial, bajo asociación auditiva entre la memoria intuitiva, gusto y toma de decisiones… el motivo por el cual usted se sabe muchos jingles de los 80’s. Mis respetos… demostrar en el mundo de la Inteligencia Artificial que los principios más básicos siguen siendo los más vendedores, parece también una decisión muy valiente en medio del siglo XXI.

El método está hecho para generar recordación a largo plazo. Con dos características de negocio distintivas:

La pusieron al aire veinte días antes del ‘Black Friday’ (y eso también se ve en las ofertas disponibles) buscando que los compradores se logren organizar y no dejar todo para último momento. La caja de cartón semiológicamente hablando reemplaza al regalo convencional. Algo en lo que llevan trabajando dos años ya en toda su estrategia con buenos resultados.

Como dirían los españoles, el comercial está ‘muy mono’, sin embargo, nada está dicho hasta no ver la campaña de The Coca-Cola Company, que se inventó el código visual de la navidad como la conocemos.

Y claro… un comercial ‘mono’ no resuelve problemas de logística, ojalá los consumidores recuerden que no todo es mercadotecnia en estos días.

*Consultor global de negocios; enfocado en consumo masivo, estrategia competitiva, innovación, y prospectiva.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.