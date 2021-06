¿Quiénes son los cabezas rapadas de RSP y qué harán el domingo en la CDMX?

Llevan la cabeza rapada y camisetas blancas de manga sisa, que en algunos casos hacen lucir sus tatuajes. Se definen como antifascistas y se hacen llamar Mastines, como la corpulenta y potente raza de perros. Rechazan ser un grupo de choque, pero su lema indica lo contrario: “Si te vemos comprando votos o dando despensas te ponemos en tu p… madre”. Son las brigadas de autodefensa electoral que el próximo domingo el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) desplegará por la Ciudad de México.

Este martes, el grupo Mastines fue dado a conocer por Pedro Pablo de Antuñano, presidente de RSP en la Ciudad de México, partido vinculado con la exlideresa del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.

RSP, además, es el postulante del polémico conductor Alfredo Adame como diputado federal y entre las propuestas de su plataforma electoral está el fin de la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas en la Plaza de Garibaldi, en el Centro Histórico de la capital.

Foto: Cortesía

Desde el skatepark ubicado en el bajopuente de Circuito Interior y San Cosme, De Antuñano Padilla, quien busca llegar al Congreso de la Ciudad de México por la vía plurinominal, adelantó que tres células de Mastines, conformadas por 50 integrantes cada una, recorrerá el próximo domingo puntos donde posiblemente se realizan actos de compra y coacción del voto.

“El objetivo será identificar, desarticular y denunciar antes las autoridades (presuntos) delitos electorales”, dijo.

Ante la evidente apariencia intimidatoria del grupo, el líder de RSP en al capital, quien fuera funcionario del entonces delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, atajó: “somos un partido de izquierda, somos antifascistas y las cabezas rapadas no tienen nada qué ver con la ultraderecha, somos un grupo de autodefensa electoral y (el corte de cabello) es un esquema de identidad”.

A decir del dirigente partidista, los Mastines son militantes y simpatizantes de RSP y durante sus patrullajes no van a interactuar con la ciudadanía”.

“Simplemente estamos usando información que nos dieron dentro de las alcaldías y ya tenemos identificados los puntos de distribución de despensas y de dinero en efectivo”, señaló el líder partidista.

La “caza” se concentrará en las alcaldías Gustavo A. Madero, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan y Coyoacán.

“Vamos a movilizarnos con el grupo Mastines sin ningún tipo de arma, pero es importante que sepan los candidatos reeleccionistas que no nos vamos a dejar, no vamos a permitir atropellos, no vamos a permitir más amenazas y agresiones, no vamos a permitir el reparto de despensas, de dinero y de tarjetas. Mastines no producirá violencia, pero no permitirá agresiones”, advirtió De Antuñano Padilla, quien incluso se rapó durante la presentación del grupo.

