Cablebús Chapultepec ya fue anunciado, pero apenas se analizará su viabilidad

El 8 de diciembre pasado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la construcción del Cablebús Chapultepec, sin embargo, el proyecto del nuevo teleférico tendrá que ser sometido a un análisis costo-beneficio que realizará la consultora BH&A, Proyectos, Consultoría y Supervisión de Infraestructura S.C., por un costo de 3.2 millones de pesos.

La empresa fue seleccionada a través de un proceso de invitación restringida celebrado por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, encargada de lo concerniente a la infraestructura propuesta en el proyecto presidencial del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec. El estudio de viabilidad del Cablebús Chapultepec deberá estar listo a más tardar el 28 de febrero.

De acuerdo con Sheinbaum, la construcción del Cablebús Chapultepec será financiada con los recursos federales asignados al gobierno de la Ciudad de México para la ejecución de las obras contempladas en el proyecto del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec. El origen de dichos recursos es el presupuesto de la Secretaría de Cultura federal.

Aunque todavía no se conoce el trazo exacto del Cablebús Chapultepec, en los términos de referencia del proyecto de análisis costo-beneficio se menciona que el nuevo teleférico correría del entronque de Constituyentes y Parque Lira, en la estación Constituyentes de la Línea 7 del Metro, a la cuarta sección del Bosque, en la zona de la nueva Cineteca Nacional.

En dicho documento, la Secretaría de Obras señala que el Cablebús Chapultepec “ayudará a mejorar la conectividad de las personas que viven en la alcaldía Álvaro Obregón cuya movilidad se encuentra restringida por barreras naturales (barranca de Tacubaya) y urbanas (Constituyentes)”.

“El objetivo es que puedan comunicarse a las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec. Al mismo tiempo, se hará un estacionamiento en una parte de la tercera sección, en donde pueda uno subirse al Cablebús y acceder a la cuarta sección del Bosque de Chapultepec”, comentó el 8 de diciembre la mandataria capitalina.

En aquella ocasión, Sheinbaum comentó que “el proyecto se venía trabajando desde tiempo atrás y finalmente el artista Gabriel Orozco tomó la decisión de que fuera así (…) de tal manera que va a ser, no solamente turístico y para beneficio de los habitantes, sino también va a ser un proyecto de movilidad”.

Actualmente, la tercera y cuarta sección del Bosque de Chapultepec son las que tienen mayor problema de conectividad, ya que se encuentran en una zona de barrancas y con poca accesibilidad de transporte público. El gobierno pensó en puentes y calzadas peatonales para conectar ambos polígonos, sin embargo el teleférico podría sustituir esas propuestas.

La avenida Constituyentes, que bordea el lado oriente del Bosque, será sometida a un proceso de rehabilitación en el tramo que va de la estación Chapultepec de la Línea 1 del Metro a Parque Lira (sitio donde estaría una de las terminales del Cablebús Chapultepec) para dotarla de mayor espacio para los peatones y hacer más accesibles los accesos al bosque y al Complejo Cultural Los Pinos.

También se construirá desde el Complejo Cultural Los Pinos una calzada peatonal flotante para conectar la primera con la segunda sección, a la altura del Paseo de los Compositores. Esta obra inicialmente estaría a cargo del arquitecto Benjamín Romano, sin embargo, este se bajó del proyecto por diferencias conceptuales con el gobierno de la Ciudad.

¿Qué contendrá el análisis costo-beneficio?

De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad, el análisis costo-beneficio sobre el Cablebús Chapultepec tendrá seis capítulos: un resumen ejecutivo, la situación actual del proyecto de inversión, situación sin el proyecto de inversión, situación con el proyecto de inversión, evaluación del proyecto de inversión y conclusiones y recomendaciones.

El capítulo segundo deberá contener un diagnóstico de la situación actual que motiva la realización del proyecto, análisis de la oferta o infraestructura existente, análisis de la demanda actual y el diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda a lo largo del horizonte de evaluación.

El capítulo tercero ofrecerá una “descripción de medidas administrativas, técnicas, operativas, así como inversiones de bajo costo (menos del 10% del monto total de inversión), entre otras, que serían realizadas en caso de no llevar a cabo el programa o proyecto de inversión”.

También un “análisis de la oferta en caso de que el programa o proyecto de inversión no se lleve a cabo; análisis de la demanda en caso de que el programa o proyecto de inversión no se lleve a cabo; diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda con optimizaciones a lo largo del horizonte de evaluación” y deberá “describir las alternativas que pudieran resolver la problemática señalada, identificando y explicando sus características técnicas, económicas, así como las razones por las que no fueron seleccionadas”.

El capítulo cuarto “deberá detallar el programa o proyecto de inversión, incluyendo las características físicas del mismo y los componentes que resultarían de su realización, incluyendo cantidad, tipo y principales características” y describirá “cómo el programa o proyecto de inversión contribuye a la consecución de los objetivos y estrategias establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales”.

Asimismo, “deberá describir la ubicación geográfica con coordenadas georreferenciadas donde se desarrollará el programa o proyecto de inversión; la entidad o entidades federativas donde se ubicarán los activos derivados del programa o proyecto de inversión y su zona de influencia”. También contendrá un calendario de actividades, monto total de la inversión, fuentes de financiamiento, evolución de la capacidad instalada, metas anuales y totales, vida útil, entre otros aspectos.

El capítulo quinto identificará, cuantificará y valorará los costos y beneficios del programa o proyecto de inversión: “deberán considerar el flujo anual de costos del programa o proyecto de inversión, tanto en su etapa de ejecución como la de operación”, además de que analizará los riesgos asociados al proyecto de inversión en sus etapas de ejecución y operación.

