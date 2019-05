Cae AMLO 10 puntos porcentuales en aprobación de su gestión

En los primeros 100 días de gobierno la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador se ubicaba en 80%, pero a seis meses de gestión ronda el 70%. En sentido contrario, la desaprobación en el mismo periodo pasó de 14 a 21%, según los resultados de la última encuesta elaborada por De las Heras Demotecnia.

Los rubros donde persiste un desánimo mayor de la población y que podrían explicar esta baja en la aprobación del presidente son comportamiento económico e inseguridad. En el primer caso, el 32% de los encuestados dijo tener la percepción de que la situación ha empeorado —en consonancia, recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó el pronóstico de crecimiento del PIB de México de 2 a 1.6 por ciento para este año—, mientras que en el tema de seguridad, 35% dijo considerar que los niveles de violencia han empeorado.

A la pregunta “Si pudiera hablar con el presidente para darle su opinión sobre cómo ha gobernado hasta ahora, ¿qué le diría?”, 42% contestó que le comentaría “muy bien, siga así”; 33% le diría “su gestión ha estado más o menos bien, no he visto gran cosa”, y 14% le comentaría que su gobierno “ha sido muy malo y que por este camino no vamos a llegar a ningún lugar”.

Pese a la baja en la popularidad del presidente, casi el 60% de los encuestados le puso una calificación a su gestión de entre 8 y 10 puntos. Los rubros mejor evaluados fueron libertad de expresión y combate a la corrupción, con 64 y 56% respectivamente de apoyo, por considerar que hay mejoras.