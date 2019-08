Calentamiento global provocaría uno de los mayores derretimientos de hielo en Groenlandia

De acuerdo con científicos de la Universidad de Lieja, en Bélgica ven con preocupación el calentamiento global, ya que de continuar así, podría provocar uno de los mayores derretimientos de hielo en Groenlandia.

De acuerdo con los registros de Xavier Fettweis científico experto en climatología de la Universidad de Lieja, la ola de calor que se esta dando en el mundo provocaría ese fenómeno.

1/4 The last MAR based numbers for the current heat wave over Greenland are

31-JUL: Record of ice sheet temperature!

T2m=+0.55°C (vs -0°C in 11-JUL-2012). Anomaly:6.8°C

01-AUG: Record of ablation rate (minimum SMB)!

-12.5 GT/day (vs 11.7 in 2012) pic.twitter.com/SnB4t72J8O

— Xavier Fettweis (@xavierfettweis) August 1, 2019