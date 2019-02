Pérdidas en Afores y otros 5 puntos de la ‘mañanera’ de AMLO

En la conferencia de prensa “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director del Infonavit presentó un programa dirigido a quien llevan pagando sus créditos por más de 15 años y no pueden liquidarlos porque aumentan; además, el secretario de Hacienda dijo confiar en los rendimientos de largo plazo con las Afores.

Sánchez Cordero se deslinda de omisión de propiedad

En respuesta a una nota del periódico Reforma que afirma que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no incluyo en su declaración de bienes un penthouse en Estados Unidos, la funcionario dijo desconocer por qué falta ese inmueble en el registro.

La también ministra de la Corte en retiro pidió al director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública aclarar la situación, ya que ella había pedido que se hiciera pública toda su declaración.

Asimismo, cuestionó por qué el reportero del diario no la buscó antes de la publicación para conocer su versión.

Por otro lado, ante versiones en columnas periodísticas sobre su condición de salud, Sánchez Cordero dijo estar muy bien y en “condiciones óptimas”.

Infonavit intercede ante créditos ‘eternos’

A fin de ayudar a las personas que tienen créditos y que no han podido terminar de pagarlos porque aumentan al estar basados en el salario mínimo, el Infonavit diseñó el programa de Responsabilidad Compartida.

Carlos Martínez Velázquez, director general del instituto, detalló que con el plan, los créditos tasados en veces de salarios mínimos (VSM) pasarán a pesos, con tasas y pagos fijos.

Con ello, se prevé que haya en promedio descuentos de 55% de las deudas de los beneficiarios, quienes también tendrán apoyos mensuales al pago.

El funcionario explicó que de este forma se dará certidumbre a los deudores, ya que con créditos VSM, cada enero sus deudas y mensualidades se incrementaban y no podían conocer los montos con anticipación.

Emprender el programa, agregó, se debe a que gracias a medidas de eficiencia y austeridad, el organismo ha logrado ahorrar 1,200 millones de pesos (mdp) de la meta de 2,000 mdp.

Esto incluirá un nuevo tabulador salarial para altos directivos, a ser aprobado en abril por la Asamblea del instituto, y mientras tanto se están donando los excedentes con respecto al salario del presidente López Obrador.

De esta forma, Martínez Velázquez dijo ganar 107,500 pesos al mes, 500 pesos menos que el mandatario federal; además, comentó que el anterior director, David Penchyna, ganaba más de 700,000 pesos mensuales.

Pérdidas en Afores, temporales

Carlos Urzúa, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), admitió que las Afores tuvieron pérdidas el año pasado, principalmente por la caída en las bolsas bursátiles, pero dijo confiar en que a largo plazo se revertirán esos retrocesos.

El funcionario descartó que las pérdidas se hayan debido por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) e incluso aseguró que aquellas Afores que invirtieron recursos en la Fibra relacionada con ese proyecto tendrá muy buenos rendimientos.

“El año pasado, sobre todo en los últimos seis meses en todo el mundo, no solamente en México, las bolsas cayeron. Entonces, eso hace que a su vez se refleje en el monto de las Afores, y ahí, el punto es no apanicarse, sobre todo en el caso de inversión en renta variable pues suben y bajan las cosas, pero en el largo plazo la tendencia siempre es positiva. ¿Tiene algo que ver eso con el aeropuerto? No, de ninguna manera”, sostuvo.

Por otro lado, Urzúa señaló que seguirán buscando medidas para que el ahorro de los trabajadores se incremente, como la disminución de las comisiones que se cobran y que, reconoció, son altas en el país en comparación con el extranjero.

Además, adelantó que se premiará a los Afores que tengas comisiones bajas y, al mismo tiempo, ofrezcan altos rendimientos.

Una estrategia más es que se flexibilicen las posibilidades que tienen las instituciones financieras para invertir el dinero en instrumentos que den más ganancias.

Plan de seguridad, permanente

El presidente López Obrador afirmó que la estrategia de seguridad será integral y permanente en todo el territorio nacional.

Señaló que en Tijuana, donde comenzó esta semana un despliegue de las Fuerzas Armadas, se registraron el lunes 20 asesinatos y ayer sólo cuatro, aunque admitió que “no es para echar las campanas al vuelo”.

Para el corto plazo, el gobierno federal designó 15 regiones prioritarias y progresivamente se conformarán las 266 coordinaciones territoriales.

“No vamos a utilizar la misma estrategia de los gobiernos pasados, de atender donde hay un problema y luego el problema se traslada a otras partes y no se resuelve”, afirmó.

El mandatario señaló que para el despliegue de efectivo se requiere de la Guardia Nacional y de más elementos porque no son suficientes los que hay entre las Policías Militar, Naval y Federal.

Ante señalamientos de Trump, respeto

Cuestionado sobre los señalamientos que hizo ayer el presidente Donald Trump sobre que el gobierno en México ayuda a los migrantes centroamericanos a llegar a la frontera con Estados Unidos, el titular del Ejecutivo dijo que no respondería por respeto.

“Respetamos mucho ese punto de vista del presidente Donald Trump, pero no vamos nosotros a polemizar. Esa fue la única mención, dijo gobiernos que facilitan el transporte de migrantes, hay una larga explicación sobre esto, pero no vamos a contradecir”, indicó.

Agregó que se está ordenando la migración en el sur y a quienes entran se les pide de manera voluntaria registrarse para que sean atendidos de mejor forma.

“Se les están entregando alimentos, medicamentos, se les está atendiendo”, dijo.

El mandatario aseguró que hay un trato más cordial con Trump y destacó los acuerdos de cooperación para el desarrollo de Centroamérica como vía para evitar la migración.

“Ya no es la misma situación de antes, porque estamos estableciendo relaciones para la cooperación, hay estos acuerdos de impulsar el desarrollo en Centroamérica, de impulsar el desarrollo en el sur del país para enfrentar así el fenómeno migratorio”, mencionó .

“Y se está entendiendo que nosotros debemos dar protección a migrantes, tenemos que garantizar sus derechos humanos, es lo que se ha venido haciendo”.

Termoeléctrica a consulta

López Obrador mencionó que una planta termoeléctica de la CFE en Yecapixtla, Morelos, será puesta a consulta de la ciudadanía.

Detalló que en años pasados se invirtieron 25,000 mdp en su construcción y que faltan 100 metros de un ducto de gas para echarla a andar.

Aceptó, sin embargo, que hay oposición social y dijo que en el pasado hubo represión e incluso campesinos fueron encarcelados; su opinión, ahora, es que sí funcione la planta, pues podría permitir el alumbrado de todo la entidad.

“¡Imagínense dejar abandonada una planta de 25 mil millones de pesos para generar energía!”, expresó.

El mandatario agregó que ya se informó y no hay riesgos de que la planta vaya a causar contaminación, pues tiene un sistema de tratamiento de agua “de lo más avanzado” y hay certificación de que acarreará afectaciones.

En este contexto, el proyecto de pondrá a consideración de los ciudadanos en una consulta para que se decida su futuro.

