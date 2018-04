Camioneta arrolla a una decena de personas en Toronto

Notimex.- Una camioneta atropelló al menos a 10 personas en un sector del norte de Toronto y el conductor está bajo custodia de la policía canadiense.

Los hechos sucedieron alrededor de la una de la tarde en la intersección de Yonge, la avenida que divide a la ciudad en este y oeste, y la calle de Finch, en el norte de la metrópolis.

De acuerdo con algunos testigos, la camioneta blanca se subió a la banqueta y arrolló a los transeúntes, al menos a 10 de ellos, pero se cree que la cifra podría ser mayor.

El alcalde de Toronto, John Tory, definió el incidente como “muy trágico” y se dirigió de inmediato a la escena del percance.

Toronto es la sede de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores y Seguridad del Grupo de los Siete, que se realiza lejos de ahí, al centro y sur de la urbe.

Collision, numerous pedestrians have been struck by a white van on Yonge St and Finch area. further when I get more. #GO725711 ^gl

