Campaña de Trump carga contra el fiscal especial del caso de los documentos clasificados

La campaña del expresidente de Estados Unidos (EU) Donald Trump, procesado por cargos relacionados con el hallazgo de documentos clasificados en su casa de Florida después de haber dejado la Casa Blanca, acusó este viernes al fiscal especial Jack Smith de tener un “sórdido historial de ataques a conservadores”.

Un día después de que Trump anunciara que había sido informado de su procesamiento y que fue citado el 13 de junio en los tribunales federales de Miami, el grupo Make America Great Again (MAGA) publicó una lista de los supuestos ataques de Smith a republicanos usando citas de periodistas de medios conservadores y políticos como el senador texano Ted Cruz.

El expresidente (2017-2021), que está en campaña con la meta de volver a la Casa Blanca, ha afirmado que es “inocente” y que el objetivo de esta acusación en la justicia federal es “dañar su reputación” para impedir que gane las elecciones de 2024.

“Colusión”, “interferencia electoral” y “engaño” son las palabras que Trump repite a lo largo de un video publicado anoche, en el que acusa al presidente Joe Biden de estar detrás del procesamiento, el segundo en este año, aunque el anterior no en la justicia federal y por cargos menos graves.

Hasta ahora el Departamento de Justicia de EU no se pronunció, pero trascendió a los medios que son siete los cargos imputados a Trump en los tribunales federales de Miami, donde desde mediados de mayo un gran jurado ha estado escuchando a testigos sobre el supuesto mal manejo de Trump de los documentos clasificados, que por ley pertenecen al estado.

Los cargos tienen que ver con el descubrimiento en 2022 de cajas con documentos clasificados, algunos con etiquetas de “alto secreto”, que se hallaron en un registro en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach (costa este de Florida).

“Soy un hombre inocente, una persona inocente”, dice Trump en el video, en el que se proclama el presidente más popular y que más cosas ha hecho por EU.

También dice que tiene “una tremenda” ventaja sobre el demócrata Biden en las encuestas sobre intención de voto en las elecciones presidenciales de 2024.

Ese es el motivo de que “hayan venido por mi”, subraya el candidato a la nominación republicana que de acuerdo a las encuestas tiene más posibilidades de ser que compita en 2024 con Biden, que busca la reelección.

Su procesamiento, el primero por delitos federales a un expresidente en EU, podría tener un impacto “significativo” en el futuro de Trump, según el exfiscal federal David Weinstein.

“Lo que me llama la atención sobre el cargo relacionado con lo que se llama la Ley de Espionaje por la sustracción y posesión ilegal de ciertos documentos no es tanto el castigo asociado a ese cargo, sino el hecho de que cualquier persona condenada por ese delito en particular ya no puede ocupar un cargo público y eso es ciertamente significativo”, dijo en declaraciones a CBS.

Trump, que cumplirá 77 años la próxima semana, fue procesado en marzo en un tribunal de Manhattan (Nueva York) por delitos relacionados con el pago de dinero en 2016 a una actriz porno a cambio de que no hablara de un presunto encuentro sexual que según ella tuvieron en Nevada.

Cuando se supo de esos pagos Trump estaba en plena campaña para las elecciones presidenciales, como lo está ahora mismo.

Las principales figuras del Partido Republicano han cerrado filas en torno a Trump, incluso algunos de sus rivales en las primarias, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Con información de EFE.

