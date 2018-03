Campo de golf alternativo

Los campos estilo “pitch & putt”, por compartir las bases del juego de golf grande, representan una excelente alternativa complementaria a los campos tradicionales.

Durante mi carrera he tenido diversas experiencias referentes a los campos de golf cortos, conocidos mundialmente como estilo “pitch & putt”. Ese tipo de diseño es muy innovador dentro del continente americano, por lo cual hoy es un reto trascendental darle una reinterpretación acorde a nuestro país para cumplir con la exigencia del medio ambiente, así como llenar las expectativas de nuestros golfistas.

El origen de esta ramificación de golf está localizado en la República de Irlanda y Escocia. Esta tradición ya tiene más de 70 años desarrollándose y en los últimos años, se ha difundido rápidamente por el resto de Europa Continental. La fiebre por esta versión hasta nuestros días a llegado a tal éxito que sorprendentemente se efectúan copas del mundo “pitch & putt”. Referente a este último punto, me siento muy orgulloso de haber sido invitado como observador a la Copa Mundial 2006, con sede en la ciudad de Barcelona, España.

Durante este evento pude constatar la participación de 13 países y regiones que cuentan con un nivel competitivo en este juego corto, este es el caso de Dinamarca, Italia, Suiza, Francia, San Marino, Australia, Irlanda, Holanda, Andorra, Noruega, Cataluña, Gran Bretaña y, un representante que me sorprendió positivamente, Chile.

El hecho de que nuestro continente este representado en esta copa, le otorga al evento, antes sólo europeo, un carácter internacional meritorio. Esta situación me llena de orgullo y hace nacer en mí la esperanza de que pronto México esté dentro de este circuito mundial siendo anfitrión.

Me siento doblemente satisfecho de ser parte del primer grano de arena al tener la posibilidad de crear el diseño de un campo de golf posible sede para copas mundiales futuras.

Es importante mencionar que erróneamente se asocia a este estilo “pitch & putt” el diseño ejecutivo. En el segundo aunque es un campo corto, no existe reglamentación en cuanto a longitud de campo o variación de pares, estos pueden ser sólo par tres o incluir algunos par cuatro. En sí, es un diseño arbitrario dentro de un espacio limitado donde se pretende mantener un juego rápido con la mayor distancia posible.

En el caso del “pitch & putt” existen normas desarrolladas formalmente, federaciones, como EPPA (European Pitch & Putt Association), que avalan este estilo de juego.

La regla internacional señala que en 9 o 18 hoyos la mínima y máxima distancia de los hoyos debe ser entre 40 y 110 metros respectivamente. El número de bastones para jugar un campo está limitado a tres, regularmente se selecciona un putter y dos cucharas (wedges). La Federación Europea cuenta con un sistema de handicap oficial que concuerda con el sistema oficial de campos convencionales.

Estos campos de golf requieren de una menor inversión y de menor espacio: en términos generales se puede construir en un terreno de 3 a 20 hectáreas y entre 300,000 dólares y de 3 millones de dólares (mdd), mientras un campo regular requiere de 60 hectáreas y mínimo 6 mdd.

Respecto a ventajas de juego que este concepto presenta son muchas y muy variadas. En cuanto a la ecología: lo reducido del espacio necesario hace posible la creación, dentro de áreas urbanas, de pequeños pulmones; además, precisa poca infraestructura para su construcción y traslado de agua.

Por otro lado, este es un juego apto para todas las edades y géneros, ya que la comodidad de estar en un espacio que no intimida por su dimensión, permite el desarrollo amigable de buenas características de juego. Me refiero a ese sentimiento de impotencia del principiante al estar en un campo regular y no poder hacer nada frente a las grandes distancias, esto da como resultado la deformación del swing o de otras características igual de importantes, que no cimientan el desarrollo de un buen juego.

Para los jugadores de bajo handicap y profesionales, son igual de significativas las ventajas, ya que este estilo ofrece, por la distancia, la práctica de la culminación de los hoyos, mejor conocida en el mundo profesional como el “up and down”. Ésta consiste en subir en un tiro al green y embocarla al hoyo en el siguiente tiro.

Es importante indicar que al igual que en los campos grandes, la calidad en la arquitectura de golf en cuanto a funcionalidad y seguridad es primordial para que este juego ofrezca las ventajas antes mencionadas, por ello debe de ser un campo digno de competición. Para prevenir la división entre los campos de juego corto, como existe entre los campos regulares, es primario establecer cánones de calidad previos que garanticen el estilo “pitch & putt” y no se conviertan estos eventualmente en campos “indefinidos”.

Así, los campos estilo “pitch & putt” por compartir las bases del juego de golf grande, representan una excelente alternativa complementaria a los campos de golf tradicionales.

