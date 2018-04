Canadá celebra avances en reglas de origen para autos en TLCAN

Reuters.- Las autoridades de Canadá, México y Estados Unidos que buscan modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han logrado buenos avances en el tema de los autos, indicó la canciller canadiense, Chrystia Freeland, en momentos en que se intensifica la presión por lograr un acuerdo.

Freeland habló el jueves tras las negociaciones en Washington con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, para buscar un avance en la modernización del TLCAN, que representa unos 1.2 billones de dólares al año en comercio trilateral.

Aunque los ministros están presionando por alcanzar un acuerdo antes de la elección presidencial del 1 de julio en México, aún persisten grandes diferencias en varias demandas de Estados Unidos.

En particular, Canadá y México han enfrentado problemas por la insistencia de Estados Unidos en endurecer las reglas de origen para el sector automotor, que rigen cuánto contenido norteamericano deben tener los vehículos para calificar a la exención de aranceles del TLCAN.

“Diré que hemos avanzado mucho en las reglas de origen en nuestras conversaciones con Estados Unidos y con México y en nuestra conversación trilateral”, dijo Freeland a periodistas, sin dar más detalles.

Cuando se le preguntó sobre un reporte de CNBC que sostuvo que Estados Unidos quiere un acuerdo en las próximas tres semanas, ella respondió: “Nuestro compromiso es obtener un resultado realmente bueno para todos lo antes posible y (…) trabajaremos el tiempo que sea necesario para lograr un gran acuerdo”.

Los tres ministros se reunirán nuevamente hoy viernes.

Un acuerdo sobre las normas de contenido de autos eliminaría uno de los mayores obstáculos para modernizar el tratado de 24 años.

El gobierno de Donald Trump había exigido inicialmente que 85% del valor del contenido de los vehículos construidos en Norteamérica fuese fabricado en los países del TLCAN, un incremento desde el actual 62.5%.

Ejecutivos de la industria automotriz dijeron la semana pasada que Washington ha suavizado significativamente su postura en un esfuerzo por avanzar más rápido hacia un acuerdo en las próximas semanas.

Stephen Biegun, vicepresidente de asuntos gubernamentales internacionales de Ford Motor Co, dijo que las negociaciones aún podrían resultar en un acuerdo que lleve a las empresas del sector a evitar los beneficios del TLCAN y pagar un arancel de un 2.5%.

“Con un arancel externo de un 2.5 por ciento para los automóviles, se puede agregar un margen de costos muy estrecho a los manufactureros antes de que simplemente opten por no utilizar el TLCAN”, declaró en un foro financiero en Washington. No obstante, ese aún no es el caso.