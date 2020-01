Canadá inicia proceso para ratificar T-MEC en su Parlamento

El nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entró en la parte final de su ratificación con su presentación formal en el Parlamento canadiense, el único Legislativo que falta para que entre en vigor.

La canciller Chrystia Freeland, quien encabezó las negociaciones por parte de su país, notificó al Parlamento una moción para comenzar la discusión sobre el acuerdo comercial sucesor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El embajador de México en Canadá reportó la presentación de Freeland por medio de su Twitter.

Desde ayer, Freeland escribió a los líderes de la oposición para pedirles que trabajen juntos para “poner a Canadá y a los canadienses primero” y ratificar el T-MEC rápidamente.

Today I wrote to Opposition Leaders @AndrewScheer, @yfblanchet, @theJagmeetSingh, and @JoAnnRobertsHFX, asking that we work together, as colleagues, to put Canada and Canadians first and ratify the new #NAFTA swiftly. #CdnPoli https://t.co/2NqvHecw3U

— Chrystia Freeland (@cafreeland) January 26, 2020