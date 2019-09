Canal estrella de Televisa ya no será gratis en internet

Una de las más recientes bajas en la “guerra del streaming” será el Canal de la Estrellas, un icono de Televisa, ya que dejaría de ser gratis en internet para sumarse a la oferta de blim TV e izzi, y limitando su transmisión a usuarios con suscripción a alguno de estos servicios.

A través de un banner en su sitio de internet, se avisa a los usuarios que la señal de Las Estrellas será exclusiva de su servicio de televisión de paga a partir del 2 de octubre.

El portal Las Estrellas es la plataforma en la que la televisora de Emilio Azcárraga difunde la señal y contenido de sus telenovelas, programas de espectáculos y de revista; así como sus realities.

El anuncio toma relevancia debido a que la televisora de San Ángel cuenta con otros contenidos que se transmiten en vivo a través de internet, y sin costo, como Foro TV (noticias) y TUDN (deportes), y si bien hasta el momento no tienen un mensaje similar al de Las Estrellas, podría replicarse la estrategia en próximas semanas.

Hasta el momento Televisa no ha revelado los motivos por la decisión con su canal de televisión, ni si esto ocurrirá en otras paltaformas.

Esto se da en un contexto en el que grandes firmas, como Disney y Apple, han sacado a relucir sus nuevas armas para la llamada “guerra del streaming”, en la que se espera que una mayor competencia no sólo resulte en la aparición de más competidores y mucho más contenido, sino también en una encarnizada lucha por los usuarios.

En México, según cifras reciente de la consultoría The Competitive Intelligence Unit (The CIU), al cierre de 2018 Netflix es el claro mandamás del mercado mexicano, con un 80% de la participación, mientras que su competidor es ClaroVideo, con casi 15%; y muy lejos se encuentran Blim (2.7%), HBO Go (1.5%) y Fox Premium (0.2%).

A pesar de que la televisión se mantiene como el principal dispositivo para acceder a este tipo de contenidos, es cada vez mayor la cantidad de espectadores que sintonizan la señal a través de internet, según cifras del IFT; revelando que en las nuevas tecnologías están beneficiando más a Netflix, HBO Go o Amazon Prime, que a los canales de TV tradicionales, y Televisa no quiere quedarse atrás.

Cabe recordar que el servicio de streaming de televisa cambió de nombre a blim TV, además de que se buscará sacar mayor provecho de su contenido propio en televisión en vivo, y la llega en exclusiva del llamado Canal de las Estrellas a su catálogo podría ser sólo el comienzo.

