El candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que estará pendiente de la política “racista e inhumana” con la que Estados Unidos está separando a padres inmigrantes de sus hijos en la frontera entre los dos países.

El candidato pidió al presidente Enrique Peña Nieto que “actúe con urgencia” para detener “esa actitud prepotente, racista inhumana, de deportar a niños, ponerlos en jaulas y separarlos de sus padres. Eso va en contra de los derechos humanos más fundamentales”, detalló Reuters.

Poco antes, el Gobierno mexicano había condenado la polémica política de separar a padres inmigrantes de sus hijos en la frontera entre México y Estados Unidos, calificándola de “cruel e inhumana”, y llamó al Gobierno del presidente Donald Trump a reconsiderarla.

José Antonio Meade, inaceptable la política de separación de familias migrantes

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, indicó que es inaceptable la política de separación de familias migrantes, que ha implementado el gobierno de Estados Unidos.

Además, hizo un llamado enérgico para que intervenga la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la UNICEF, a fin de que se detenga este abuso de inmediato.

“Separar a los niños de sus familias es atentar contra sus derechos y afectar sus vidas, posiblemente, para siempre. No podemos admitir que esta situación continúe, alguien que no respeta a los niños, no puede respetar ningún tipo de derecho”, expresó.

En un mensaje a medios desde Los Cabos, Baja California, dijo que sea cual fuere la razón que lleve a emigrar, no hay absolutamente ninguna circunstancia que haga ni moral ni política ni éticamente permisible el que mantengamos rehenes a las niñas y a los niños de una circunstancia que por mucho los rebasan y que está lejos de su capacidad de resolver.

Una brutalidad, requiere respuesta enérgica del gobierno mexicano: Ricardo Anaya

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, también condenó la política de cero tolerancia de la administración Trump.

“Es una brutalidad y requiere una respuesta enérgica del gobierno mexicano. Es verdaderamente penoso cómo ha sido pasivo, tibio, ante una violación tan flagrante de los derechos humanos. Cuando yo sea presidente me voy a conducir con enorme firmeza: no vamos a aceptar este tipo de atropellos”, afirmó en un mitin en Oaxaca.

El panista urgió a que el Estado mexicano denuncie el caso de la manera más enérgica ante toda la comunidad internacional y actúe con liderazgo.

“Esto que está haciendo Donald Trump, de separar a los niños de sus papás, no tiene precedente, es un asunto verdaderamente brutal que nos recuerda lo que hacían los nazis en plena Segunda Guerra Mundial. Esto es absolutamente inaceptable”, expresó, de acuerdo con un comunicado.

Anaya advirtió que la situación pone en riesgo la relación entre México y Estados Unidos.