‘Canelo’ Álvarez ayuda a joven que necesita trasplante de pulmón

Luego de que David Antolín, un joven de Monterrey, pidió ayuda para poderse hacer un trasplante de pulmón, el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez publicó un video para comprometerse en apoyarlo.

“No soy muy fan de hacer videos cuando apoyo a la gente, porque cuando lo haces de corazón no hay necesidad, pero sí quería aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a toda la gente de que todos podemos poner nuestro granito de arena. No se trata de si tienes o no dinero, con muy poco puedes hacer mucho”, declaró en el video.

El multicampeón mexicano aprovechó para pedirle a todos los mexicanos a ayudar a quienes lo necesitan y no esperarse a que otros lo hagan.

“Si todas las personas que hayan visto el video hayan puesto 50 centavos, le habrían cumplido el milagro a David y no nada más a David, (sino) ha muchos niños más. Hoy le estamos cumpliendo el milagro a David, pero hay muchos niños más que necesitan de nosotros”.

También solicitó que se le siga apoyando a David Antolín, quien tiene 17 años y padece de fibrosis quística pulmonar, pues no sólo es la operación que se realizará en Arizona, Estados Unidos, sino la recuperación.

