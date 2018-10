¿Cansado de los disgustos de los mercados? Invierte en cannabis

Investing.- En un momento en el que la volatilidad de los mercados financieros es extrema, con unos inversionistas constantemente pendientes de la evolución de los emergentes, de Italia, de los bonos en Estados Unidos, de la guerra comercial y de un largo etcétera, invertir en mariguana es una opción que va ganando peso, a pesar de algunas voces que apuntan a un riesgo de burbuja en este sector.

Esta industria factura al año 13,000 millones de dólares en todo el mundo y, según datos de la consultora Arcview Market Research, esta cifra rondará los 22,800 millones de dólares en 2020.

Estados Unidos es el país donde el mercado bursátil de la mariguana tiene más potencia. Este producto ya es legal en estados de EU, como Washington, Colorado, California, Nevada, Maine, Oregón, Massachusetts y Alaska. A partir del 17 de octubre, Canadá legalizará el consumo, cultivo y compraventa de este producto para fines recreativos.

Actualmente, hay cien compañías que cotizan en bolsa vinculadas a la mariguana, según Bloomberg, con un valor total en el mercado de alrededor de 68,000 millones de dólares. Para que se hagan una idea, hace un año esta cifra apenas llegaba a 12,000 millones de dólares.

Entre ellas, destacan Canopy Growth Corp (TO: ), Aurora Cannabis Inc (TO: ), Aphria Inc (TO: ), Cronos Group Inc (TO: ) (algunas de estas compañías ya se dispararon en 2017 con subidas superiores al 400%) y, sobre todo, y quizá la más conocida últimamente en los mercados, Tilray Inc (NASDAQ: ), que se ha convertido en la compañía de cannabis más valorada del mundo, anotándose una subida de más del 1,000% desde que debutó en el el pasado 20 de julio.

El sector del cannabis no sólo cotiza a través de compañías, sino que también hay índices que agrupan a empresas relacionadas con este producto. Es el caso, por ejemplo, del North American Medical Marijuana Index, que gana en torno a un 27% en lo que va de año y se revaloriza un 68% desde los mínimos anuales que registró a mediados de agosto.

También hay ETFs (fondos cotizados) en este sector, como el Horizons Medical Marijuana Life Sciences (TO: ), que opera en Toronto (Ontario, Canadá), replicando el rendimiento del North American Medical Marijuana Index. En su primer año de actividad, se ha revalorizado un 60%.

El interés inversionista por esta industria ha conseguido, incluso, que grandes multinacionales se decidan a entrar de lleno en el sector. Coca-Cola (NYSE: ) ya ha confirmado su interés en el mercado de infusiones de marihuana, en respuesta a una información de Bloomberg el pasado septiembre que aseguraba que el mayor fabricante de bebidas del mundo se encuentra en conversaciones con la compañía canadiense Aurora Cannabis. Ese mismo día, tras conocerse la noticia, las acciones de Aurora se revalorizaron más del 22%.

Por su parte, Heineken (AS: ), a través de su marca Lagunitas en California, ha lanzado a la venta una nueva cerveza cuyo ingrediente principal es la marihuana.

¿Por qué hay un temor hacia la legalización (o la regularización) de este producto? En Europa, aparte de Holanda, donde el consumo y la compra de cannabis está permitida en pequeñas cantidades, hay un gran vacío legal en torno a esta sustancia, por ejemplo en países como Suiza, Alemania, Bélgica, Italia, Portugal o España.

Según un artículo de Forbes, en el caso de España, la legalización de la mariguana supondría para el Estado alrededor de 1,500 millones de euros anuales.

Si no lo has probado (me refiero a invertir en este sector), siempre está a tiempo. ¿Te anima?

