Cantantes de pop y country se unen para interpretar éxitos de Elton John

Reuters.- Artistas de la talla de Miley Cyrus, Coldplay, Ed Sheeran, Lady Gaga y Willie Nelson pusieron sus voces para interpretar más de 20 canciones de Elton John en sendos discos de viejos éxitos del artista británico publicados el viernes.

“Revamp”, focalizado en el pop, y “Restoration”, de inspiración más country, se nutren de la larga colaboración de John con su socio Bernie Taupin, una lista que incluye éxitos como “Tiny Dancer”, “Rocket Man” y “Candle in the Wind.”

“Bernie y yo estamos fascinados de que cantantes que admiramos y respetamos como los que están en ‘Revamp’ elijan agregar su propio toque único en el proceso”, expresó en un comunicado John, de 71 años.

“Significa que nuestra música todavía es relevante y que a la larga nuestras canciones siguen llegando a nuevos públicos”, agregó.

PUBLICIDAD

“Revamp” incluye una versión hip hop de “Bennie and the Jets” con John, la cantante pop P!nk y el rapero Logic. Los británicos de Florence and the Machine interpretan “Tiny Dancer”, y Sheeran participa con una versión folk de “Candle in the Wind”, la canción dedicada a la fallecida princesa Diana.

Cyrus, que tiene raices en la música country por ser hija del cantante Billy Ray Cyrus, participa de ambos discos. En “Restoration” la acompañan artistas del calibre de Miranda Lambert, Kacey Musgraves, Little Big Town y Dolly Parton, entre otros.

John y Taupin comenzaron a trabajar juntos en 1967 luego de que ambos respondieron el mismo aviso de Liberty Records buscando compositores de canciones. La última colaboración fue en el álbum de John “Wonderful Crazy Night”, de 2016.

Otros cantantes y grupos que participan de los álbumes son Sam Smith, Mary J. Blige, Mumford & Sons, Demi Lovato, The Killers, Dierks Bentley y Emmylou Harris.