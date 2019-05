Cápsula de Space X llega a la Estación Espacial Internacional

Notimex.- La cápsula de carga no tripulada Dragon, de la empresa estadunidense Space X, llegó a la Estación Espacial Internacional (EEI) con casi dos mil 500 kilogramos de equipo y suministros para los astronautas de la Expedición 59 de la estación.

Los astronautas en la EEI capturaron la cápsula sin tripular con un brazo robótico canadiense, a las 7:01 hora local cuando la nave espacial se encontraba a 254 millas (508 kilómetros) sobre el norte del Océano Atlántico, informó la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA).

«Damos la bienvenida a la nave espacial”, dijo el astronauta canadiense David Saint-Jacques, de la Agencia Espacial Canadiense, hablando tanto en inglés como francés y felicitando a los equipos en tierra por su ayuda.

Live now on @NASA TV, watch the installation of the @SpaceX #Dragon to the Harmony module where it will stay for one month. #AskNASA | https://t.co/cBNqC61h27 pic.twitter.com/toWFzgXoSJ

— Intl. Space Station (@Space_Station) May 6, 2019